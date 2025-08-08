Bí quyết chạm tới cảm xúc khách hàng

Theo chuyên gia thương hiệu Denise Lee Yohn, tác giả What Great Brands Do (2014), các dịp lễ là “cơ hội vàng” để thương hiệu tạo liên kết cảm xúc với khách hàng. “Những ngày lễ lớn là thời điểm khách hàng dễ mở lòng. Một chương trình khuyến mãi tinh tế, gắn với giá trị truyền thống hoặc câu chuyện thương hiệu sẽ giúp họ cảm nhận sự đồng hành và gắn bó”, Yohn nhấn mạnh.

Nguyên lý này được minh chứng qua chiến dịch “Spark the Joy” của DBS Bank dịp Tết Nguyên đán 2021 tại một số thị trường châu Á… Bằng cách mời khách hàng gửi lì-xì điện tử, tặng hoàn tiền, bao lì-xì phiên bản giới hạn và trích mỗi giao dịch cho quỹ thiện nguyện, DBS đã biến thao tác tài chính thành trải nghiệm lễ hội vui vẻ, hấp dẫn.

Xu hướng “chi tiêu vì cảm xúc” còn được củng cố bởi Euromonitor (2024): 53% người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho thương hiệu tặng quà hoặc khuyến mãi mang ý nghĩa văn hóa, qua đó tăng 20% mức độ gắn bó.

Ở Việt Nam, Nielsen (2023) cho thấy 50% Gen Z ưu tiên thương hiệu tôn vinh giá trị Việt, trong khi PDI Technologies (2023) ghi nhận 91% Gen Z muốn mua hàng từ doanh nghiệp bền vững.

Hoàng Quyên (25 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Với cô, những chương trình khuyến mãi dịp lễ, tết không chỉ là cơ hội mua sắm ưu đãi, mà còn là cách thương hiệu bày tỏ sự trân trọng với khách hàng. “Mình đến không vì món quà, mà vì cảm giác được thấu hiểu và đồng hành cùng lý tưởng sống mà thế hệ Gen Z tụi mình tin tưởng”, Quyên chia sẻ.

Trải nghiệm trên của Hoàng Quyên cho thấy: Thương hiệu càng chạm đúng mạch cảm xúc tri ân, càng dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng, đặc biệt là gen Z, vượt xa mọi ưu đãi tài chính thuần túy. SHB là một ví dụ tiêu biểu cho hướng tiếp cận này.

40.000 “tấm thiệp” Hạnh phúc là người Việt Nam

Chào đón ngày lễ lớn đặc biệt của dân tộc, SHB khởi động chuỗi ưu đãi “Mừng Quốc khánh - Nhận bộ sưu tập Hạnh phúc là người Việt Nam” với 40.000 phần quà như những “tấm thiệp” gửi gắm niềm tự hào dân tộc, đồng điệu với khát khao tìm kiếm ý nghĩa tri ân trong mỗi trải nghiệm mua sắm của thế hệ trẻ. Toàn bộ quà tặng được thiết kế và sản xuất bởi doanh nghiệp xã hội Tò He, thể hiện cam kết của SHB trong việc hợp tác với các đơn vị tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trong suốt chương trình đến 06/9/2025, quà tặng được “đo ni đóng giày” theo mức độ gắn bó và mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Từ những giao dịch khởi đầu với ngân hàng như mở tài khoản, kích hoạt ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA hay nhận thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng nhận túi canvas hoặc khăn bandana lấy cảm hứng từ đời sống năng động thời số. Khi số lượng sản phẩm dịch vụ sử dụng tăng từ mở thẻ tín dụng, vay thấu chi tới các khoản vay tín chấp quy mô lớn, quà tặng được “nâng hạng” thành mũ lưỡi trai, áo phông hay bình giữ nhiệt cao cấp, những vật phẩm thiết thực đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Ở ngưỡng đầu tư - tích lũy chẳng hạn gửi tiết kiệm, rót vốn vào quỹ VinaCapital hoặc tham gia hợp đồng bảo hiểm, khách hàng cũng sẽ được nhận các phần quà khác nhau trong bộ sưu tập như lời chúc vạn sự thuận lợi từ SHB.

Đặc biệt, nhân dịp Quốc khánh 2/9, SHB gửi tặng phần quà riêng cho khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập. Với những khách hàng sinh đúng ngày 02/9/1945, cột mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, SHB trân trọng trao tặng nguyên bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một biểu tượng của lòng biết ơn tới những công dân sinh cùng Tổ quốc, lớn lên cùng thời đại.

Đại diện SHB chia sẻ, Ngân hàng luôn nỗ lực đưa giá trị văn hóa và tinh thần tri ân vào từng sản phẩm. Mỗi giao dịch tại ngân hàng không chỉ là thao tác tài chính thông thường, mà còn là cơ hội trải nghiệm những giá trị Việt được gìn giữ và phát triển.

“40.000 món quà trong chương trình lần này thực chất là 40.000 tấm thiệp, 40.000 lời cảm ơn, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là một phần trong chuỗi hoạt động đặc biệt SHB tổ chức nhân dịp Quốc khánh, bao gồm series video câu chuyện tự hào, minigame tương tác, quảng cáo hay hoạt động check-in tại chi nhánh.... Tất cả đều nhằm truyền tải thông điệp: Hạnh phúc là người Việt Nam”, vị này nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 80 năm độc lập và đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế, SHB xác định sứ mệnh không chỉ là một định chế tài chính mà còn là cầu nối văn hóa - nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh thông qua những giải pháp hiện đại. Chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng được xây dựng là cùng khách hàng kiến tạo sự thịnh vượng về kinh tế, đồng thời gìn giữ bản sắc Việt - yếu tố then chốt làm nên sức mạnh cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Cùng SHB lan tỏa tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” bằng cách tham gia chương trình tại:https://www.shb.com.vn/mung-quoc-khanh-nhan-bo-qua-tang-hanh-phuc-la-nguoi-viet-nam/

Thúy Ngà