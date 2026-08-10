Ca sĩ Thủy Tiên

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1985, quê Rạch Giá (Kiên Giang, nay thuộc An Giang). Năm 2009, cô gây ấn tượng khi phát hành hai album nhạc phim tự sáng tác Đẹp từng centimet và Ngôi nhà hạnh phúc cùng loạt hit Một giờ sáng, Hát vang rằng em yêu anh, Ngôi nhà hạnh phúc.

Ca sĩ Thủy Tiên.

Cũng trong năm 2009, tại một buổi chụp hình, Thủy Tiên tình cờ gặp cầu thủ Lê Công Vinh và bắt đầu hẹn hò. Năm 2013, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Lê Trần Diễm Quỳnh, tên thường gọi Bánh Gạo, trùng đúng ngày họ gặp nhau 4 năm trước.

Sau 6 năm quen biết, cặp đôi tổ chức hôn lễ ngày 27/12/2014, làm lễ Hằng thuận tại chùa, tiệc cưới chỉ đãi món chay. Một dấu mốc quan trọng trong hôn nhân là giai đoạn Công Vinh chấn thương nặng khi thi đấu tại châu Âu, khi Thủy Tiên gác lại công việc, sang nước ngoài chăm sóc chồng.

Thuỷ Tiên - Công Vinh.

Năm 2026 đánh dấu tròn 12 năm hôn nhân nhưng tính từ thời điểm gặp gỡ, hành trình của họ đã kéo dài hơn 16 năm. Sau ồn ào sao kê tiền từ thiện năm 2020, Thủy Tiên dần lui về sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong bài đăng gần nhất vào tháng 6/2025, cô chia sẻ đã "lười lên mạng xã hội" suốt nửa năm. Hiện tại, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sống cùng con gái tại một khu dân cư ở Quận 7, TPHCM. Công Vinh mới đây dành thời gian học tập tại Nhật Bản để chuẩn bị cho công việc huấn luyện.

Giọng hát của Thủy Tiên:

Cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - CEO đế chế hàng hiệu

Lê Hồng Thủy Tiên sinh năm 1970 tại Hà Nội, là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với vai Phương trong phim Vị đắng tình yêu, đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Phim đoạt giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1993, dù bản thân nữ diễn viên khi đó không nhận giải cá nhân nào, vai diễn vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả thời đó. Ngay ở vai diễn đầu tiên, bà đã gây chú ý với vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

Cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.

Đang trên đà thành công, bà rẽ hướng sang nghề tiếp viên hàng không. Chính công việc này là cơ duyên giúp bà gặp gỡ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, người hơn bà 21 tuổi. Để theo đuổi, ông kiên trì đi mọi chuyến bay có bà, sau đó hai người kết hôn. Từ diễn viên, bà trở thành Tổng giám đốc điều hành một tập đoàn lớn. Năm 2019, bà được Forbes vinh danh trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh.

Bà và ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 con chung là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, đồng thời cùng chăm sóc các con riêng của chồng, trong đó có Louis Nguyễn - chồng diễn viên Tăng Thanh Hà.

Á hậu Thủy Tiên

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998, quê Đồng Tháp, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2018, đồng thời lọt Top 10 kèm giải phụ Người đẹp Thể thao tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Ít ai biết trước khi trở thành người đẹp, Thủy Tiên từng nặng đến 90kg và trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt, xuống còn 55kg trong hơn 1 năm - câu chuyện vượt qua sự miệt thị ngoại hình sau này trở thành nguồn cảm hứng cô chia sẻ trong hành trình thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Á hậu Thủy Tiên.

Tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên đăng quang á hậu 2, đứng sau hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu và á hậu 1 Lê Thảo Nhi. Đáng chú ý, cô cũng là á hậu 2 cuối cùng trong lịch sử cuộc thi bởi từ năm 2023 ban tổ chức quyết định chỉ chọn 2 ngôi vị cao nhất, không còn danh hiệu Á hậu 2. Sau cuộc thi, cô theo đuổi công việc người mẫu, MC song ngữ, từng làm huấn luyện viên cho Miss International Queen Vietnam 2023.

Năm 2025, Thủy Tiên lấn sân điện ảnh với vai diễn đầu tay Như Ý trong phim khai thác đề tài buôn người và lừa đảo trực tuyến Cô đừng hòng thoát khỏi tôi đóng cùng Thúy Ngân, Võ Cảnh, Otis.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu