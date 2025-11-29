Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long vừa chia sẻ đoạn video hội ngộ ca sĩ Thủy Tiên trước thềm show thời trang của anh.

Thủy Tiên tiết lộ sẽ là khách mời góp mặt trong chương trình. Tuy nhiên, để tham gia các hoạt động của NTK, cô buộc phải cắt bớt lịch trình của mình.

"Tôi có kế hoạch tu tập ở Ấn Độ, đã đặt vé máy bay, khách sạn... thì nhận lời mời từ Đỗ Long. Tôi buộc phải dời lịch, cắt bỏ bớt một đoạn hành trình để tham gia show", ca sĩ cho biết.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Thủy Tiên. Nhiều người nhận xét ngoại hình cô thay đổi khác lạ.

Tuy nhiên, điều khiến ca sĩ Thủy Tiên được cộng đồng mạng chú ý là ngoại hình có phần khác lạ. Một số ý kiến nhận xét cô vừa can thiệp thẩm mỹ gương mặt, phần mũi trông cao và thon hơn.

Thời gian qua, Thủy Tiên giữ động thái im ắng. Dù sở hữu fanpage có 9,5 triệu người theo dõi, cô gần như không hoạt động. Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ trên trang cá nhân là vào tháng 6.

Trong bài viết, cô tiết lộ khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng ông xã Công Vinh, kèm chú thích: "Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười đăng gì lên mạng xã hội.

Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại, sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua".

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn thường du lịch, tham gia các chuyến tu tập.

Nữ ca sĩ dành thời gian tận hưởng cuộc sống và tu tập. Cô lựa chọn sự bình yên bên cạnh ông xã Công Vinh và con gái.

Dù không đi hát và phát hành sản phẩm âm nhạc mới, Thủy Tiên vẫn được giới truyền thông, công chúng săn đón mỗi khi trở lại.

Công Vinh mới đây cũng góp mặt trong 1 sự kiện của VFF ở TPHCM. Nam cầu thủ được nhận xét phong trần, già dặn và gầy hơn so với trước.

Thủy Tiên sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Ca sĩ ghi dấu ấn qua loạt ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Kiss me, Mãi thuộc về anh...

Thủy Tiên kết hôn với cầu thủ Công Vinh năm 2014, có một con gái, tên thân mật là Bánh Gạo.

Cặp đôi vẫn mặn nồng dù không ít lần vướng tin ly hôn.

Nhiều năm chung sống, cả 2 từng không ít lần vướng tin ly hôn song đều lên tiếng phủ nhận.

Từng hoạt động sôi nổi trong showbiz lẫn mạng xã hội, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh vướng ồn ào liên quan đến thiện nguyện năm 2020.

Dù đã sao kê, giải ngân số tiền từ thiện và khẳng định không phạm luật, hình ảnh cả 2 bị ảnh hưởng lớn. Kể từ đó, họ hạn chế mọi hoạt động.

Clip hình ảnh mới nhất của ca sĩ Thủy Tiên

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV