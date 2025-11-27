Lễ hội Rượu vang Casa Italia 2025 diễn ra từ 10h đến 22h ngày 22/11 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), với sự phối hợp của Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM), sự hỗ trợ của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italia (ITA) tại Việt Nam và OpportunItaly. Sự kiện mang đến cơ hội thưởng thức đa dạng các dòng rượu vang cao cấp, tìm hiểu văn hóa thưởng vang và khám phá sự kết hợp hoàn hảo giữa rượu vang và ẩm thực Ý ngay tại trung tâm Hà Nội.

Lễ hội Rượu vang Casa Italia 2025 giới thiệu rượu vang và văn hóa Ý giữa lòng Hà Nội.

Sự kiện mở cửa mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức và khám phá đa dạng các dòng rượu vang Ý, từ hương vị truyền thống đến các sản phẩm hiện đại, đồng thời tìm hiểu quy trình sản xuất và văn hóa thưởng vang đặc trưng của người Ý. Sự kiện kết hợp nhiều hoạt động hấp dẫn như minigame, triển lãm từ các nhà nhập khẩu, cùng âm nhạc sôi động đã mang đến trải nghiệm phong vị và tinh thần kết nối cộng đồng khó quên.

Tuần lễ Ẩm thực Italia 2025 với chủ đề “Ẩm thực Italia: Sức khỏe, Văn hóa và Đổi mới”, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống, sáng tạo và công nghệ hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đổi mới và phát triển bền vững trong ẩm thực. Trong tinh thần này, 2 hoạt động trước đó của Tuần lễ cũng đã tôn vinh những biểu tượng đặc trưng nhất của ẩm thực Ý.

Bột mì và bánh mì được giới thiệu qua workshop “Từ hạt lúa mì đến lò nướng: Nghệ thuật làm bánh mì Italia”, mang đến trải nghiệm làm các loại bánh Ý như focaccia, pizza và panzerotti - nơi kỹ thuật truyền thống kết hợp cùng tư duy hiện đại, nâng tầm các sản phẩm cổ điển, đồng thời truyền tải tinh thần sáng tạo và sự tinh tế trong nghệ thuật làm bánh của Italia.

Workshop “Từ hạt lúa mì đến lò nướng: Nghệ thuật làm bánh mì Italia” diễn ra tại Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasu

Văn hóa Aperitivo được tôn vinh qua sự kiện “Nghệ thuật Aperitivo - Phong vị Ý trong từng khoảnh khắc”, nhấn mạnh nghi thức thưởng thức như biểu tượng tinh tế của phong cách sống Ý. Người tham dự được trải nghiệm những ly cocktail kinh điển kết hợp finger food thanh lịch, nơi mỗi khoảnh khắc thưởng thức trở thành dịp kết nối, sẻ chia và tận hưởng cuộc sống.

Sự kiện “Nghệ thuật Aperitivo - Phong vị Ý trong từng khoảnh khắc” tái hiện văn hóa Aperitivo đặc trưng của Ý

Chuỗi hoạt động đã tạo nên một hành trình văn hóa liền mạch, kết hợp hài hòa giữa truyền thống, đổi mới và sự gắn kết cộng đồng, đem đến trải nghiệm ẩm thực Ý trọn vẹn.

Tuần lễ Ẩm thực Italia lần thứ 10 tại Việt Nam lấy cảm hứng từ việc Italia đề cử ẩm thực của mình vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO, ghi nhận cách người Ý biến những nguyên liệu giản dị, chất lượng cao thành văn hóa, bản sắc và niềm vui sẻ chia.

Phương Dung