Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp cùng Văn Phòng Thương Mại, Đại Sứ Quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội và Central Retail Việt Nam tổ chức.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình năm nay là sự đa dạng về danh mục sản phẩm, đặc biệt ở nhóm thực phẩm và đồ uống - ngành hàng thiết yếu với nhu cầu tiêu dùng cao. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm quen thuộc như nước giải khát, nước trái cây, sữa, gia vị, thực phẩm đóng hộp, cùng các dòng thực phẩm tiện lợi như mì ăn liền, bún, snack.

Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu nhiều mặt hàng khác như đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và thức ăn cho thú cưng đến từ các thương hiệu Thái Lan đã được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, chương trình năm nay còn mang đến không khí lễ hội Songkran đặc trưng của Thái Lan thông qua các hoạt động trải nghiệm tại điểm bán. Song song đó, các phiên livestream trên nền tảng Facebook và TikTok cũng được triển khai nhằm giới thiệu sản phẩm, cập nhật ưu đãi và tăng tương tác với người tiêu dùng.

Đại diện ban tổ chức cho biết, sự kiện là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm Thái Lan chất lượng với giá tốt, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp hai nước.

Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 dự kiến kéo dài đến hết ngày 22/4 tại hệ thống siêu thị GO!, mini go! và Tops Market trên toàn quốc.

