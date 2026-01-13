Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 246.132 tấn hạt tiêu các loại với giá bình quân gần 6.750 USD/tấn, tăng 28,3% so với năm trước. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 26,3%, thu về 1,66 tỷ USD, bất chấp lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm 1,5% so với năm trước đó.

Như vậy, xuất khẩu hạt tiêu năm 2025 chính thức vượt qua con số gần 1,43 tỷ USD của năm 2016 để thiết lập kỷ lục lịch sử mới.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025 với thị phần lần lượt 25,1%, 7,5% và 4,8%.

Cụ thể, trong năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ đạt 56.182 tấn, giá trị khoảng 416,4 triệu USD. Đáng chú ý, dù gặp các vấn đề liên quan đến thuế đối ứng, xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ vẫn tăng nhẹ 2,2% so với năm trước, tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam.

Đứng thứ hai là thị trường Đức với khối lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 16.167 tấn, kim ngạch ước khoảng 123,8 triệu USD. So với năm 2024, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Đức tăng mạnh 31,2%.

Tương tự, các doanh nghiệp nước ta trong năm 2025 đã xuất khẩu 11.349 tấn hạt tiêu sang thị trường Ấn Độ, thu về 79,9 triệu USD, tăng mạnh 54,5% so với năm trước đó.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa đang neo cao. Ảnh: Tâm An

Hiện, giá mặt hàng được ví như “vàng đen” này của Việt Nam đang neo ở vùng đỉnh 150.000-152.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đang được thu mua ở mức 152.500 đồng/kg; tại TP.HCM hạt tiêu có giá 151.500 đồng/kg; giá thu mua tại Gia Lai và Đồng Nai lần lượt đứng ở mức 151.000 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu đen xuất khẩu đang ổn định ở mức 6.600-6.800 USD/tấn đối với loại 500g/l và 550g/l. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu ở ngưỡng 9.350 USD/tấn.

Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Tháng 12/2025, các vùng trồng hồ tiêu ở nước ta bắt đầu vào vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, sản lượng niên vụ 2025-2026 được dự báo giảm nhẹ do ảnh hưởng bởi thời tiết và bão lũ.

Giá hạt tiêu trong nước và xuất khẩu được dự báo tăng cao khi nguồn cung bị thắt chặt.