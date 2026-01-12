Tuổi Mão: Thu nhập chính tăng mạnh, sự nghiệp thăng hoa

Trong bức tranh tài vận tuần tới, người tuổi Mão được đánh giá là một trong những con giáp nổi bật nhất. Nguồn thu nhập chính có dấu hiệu tăng vọt, kéo theo sự phát triển thuận lợi trong công việc, theo Sohu.

Năng lực lãnh đạo và tư duy kinh doanh của người tuổi Mão sẽ được thể hiện rõ rệt, giúp họ ghi điểm với cấp trên hoặc tạo ra những bước tiến quan trọng trong các dự án đang theo đuổi.

Đặc biệt, những người tuổi Mão đang giữ vị trí quản lý hoặc lãnh đạo có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận thưởng, khi những nỗ lực trước đó được đền đáp xứng đáng.

Song song với chính tài, vận may về nguồn thu phụ của tuổi Mão cũng khởi sắc. Các khoản đầu tư nhỏ, công việc tay trái hoặc hợp tác kinh doanh có thể mang lại tin vui bất ngờ, từ lợi nhuận đầu tư đến khoản chia thêm ngoài dự kiến. Tài lộc nhờ đó tăng tốc rõ rệt, dòng tiền liên tục được cải thiện.

Người đang có tình yêu sẽ được nhận những món quà đặc biệt. Ai chưa có một nửa của mình, tuần này sẽ có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu.

Nhìn chung, tuần này được xem là thời điểm vàng về tài chính của người tuổi Mão. Nếu biết tận dụng cơ hội, con đường tích lũy tài sản trong tương lai sẽ ngày càng rộng mở.

Tuổi Dậu: Tài lộc bất ngờ

Người tuổi Dậu bước vào tuần mới với vận may nổi bật ở các nguồn thu ngoài lương. Vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt cơ hội, tuổi Dậu dễ gặp may trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc những cơ hội mang tính đột phá.

Ảnh: Sohu

Trong tuần tới, vận phụ tài của tuổi Dậu được dự báo tăng mạnh. Một số người có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ đầu tư, chứng khoán hoặc các hoạt động mang tính may mắn. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, tài chính hoặc đầu tư có khả năng đạt lợi nhuận trong thời gian ngắn nhờ quyết định đúng lúc.

Bên cạnh đó, vận “tài lộc bất ngờ” của tuổi Dậu cũng khá dồi dào. Không ít người có thể nhận được quà tặng, hỗ trợ tài chính, tiền thưởng hoặc khoản thu từ các mối quan hệ cũ. Nhờ sự cộng hưởng của nhiều nguồn thu, tốc độ tích lũy tài sản của tuổi Dậu trong tuần tới được dự báo tăng nhanh đáng kể.

Chuyện tình duyên của tuổi Dậu có tiến triển. Người đang theo đuổi bạn rất kiên trì, muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nếu bạn thực sự có tình cảm thì phải nắm bắt cơ hội.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp khởi sắc, tài chính tăng trưởng bền vững

Người tuổi Hợi vốn được biết đến với sự chăm chỉ, chân thành và lối sống thận trọng. Dù không chạy theo lợi ích trước mắt, họ lại có lợi thế trong việc tích lũy tài sản một cách ổn định. Tuần tới, tuổi Hợi được dự báo sẽ có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, kéo theo thu nhập chính tăng lên đáng kể.

Những thành quả trong công việc, từ ký kết hợp đồng, hoàn thành dự án đến cơ hội thăng tiến, đều có thể mang lại nguồn thu khả quan. Không chỉ dừng ở đó, nguồn thu phụ của tuổi Hợi cũng có dấu hiệu khởi sắc, đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi hoặc cơ hội làm thêm do người quen giới thiệu.

So với những con giáp khác, tài vận của tuổi Hợi không bùng nổ tức thì nhưng tăng trưởng đều đặn và vững chắc, giúp họ dần xây dựng nền tảng tài chính an toàn và lâu dài.

Chuyện tình cảm tuần này của tuổi Hợi rất khởi sắc, tình yêu sẽ tự tìm đến khiến tuổi Hợi không còn cô đơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm