Tuổi Thìn

Được cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội gặp quý nhân, được dẫn dắt, nâng đỡ trong công việc. Tuần này, thu nhập chính ổn định, nguồn thu phụ cũng có thể mang lại bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng trong đầu tư, tránh tâm lý tham lam kẻo lại mất của, thông tin từ trang Sohu.

Ảnh: Sohu

Tuổi Ngọ

Trong tuần này, tuổi Ngọ nên nhớ một điều, việc đi lại, gặp gỡ đối tác sẽ khiến bạn có thêm cơ hội làm ăn, càng năng động, dễ sinh tài. Các hoạt động như công tác, gặp gỡ đối tác, giao lưu xã hội được cho là mở ra cơ hội kiếm tiền mới cho người tuổi Ngọ vì những người đó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều.

Trong công việc, cần phải dứt khoát, nói năng nhanh nhẹn, quyết đoán. Đối tác sẽ vì điều này mà ấn tượng với bạn.

Tuổi Mùi

Tuần này, tuổi Mùi được dự báo gặp nhiều may mắn nhờ phúc tinh soi chiếu. Ngoài thu nhập ổn định, con giáp này còn có khả năng đón lộc bất ngờ như thưởng, trúng giải nhỏ hoặc cơ hội tài chính ngoài dự tính.

Người làm kinh doanh có thể nhận về "cơn mưa" tài lộc, đơn hàng đến nhiều. Cuối năm rồi, bạn nên phát huy thế mạnh mặt hàng bán dịp này để nguồn thu tăng cao nhé.

Tuổi Hợi

Sao tài lộc nhập mệnh giúp người tuổi Hợi có khả năng giữ tiền tốt, tích lũy hiệu quả. Người kinh doanh có thể đón thêm đơn hàng, người làm công ăn lương được kỳ vọng nhận lương, thưởng cao hơn dự kiến, song cần giữ thái độ kín đáo, tránh phô trương.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm