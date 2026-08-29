Phần trình diễn của Đen Vâu:

Tối 28/8, tại Quảng trường 30/10 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đến dự chương trình có các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh cùng 100.000 khán giả dù thời tiết có mưa.

NSND Quang Thọ cùng nhiều nghệ sĩ trình diễn mở màn.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” gồm 4 chương, là hành trình xuyên suốt từ chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa đến những thành tựu trong công cuộc đổi mới và khát vọng phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, chương trình còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, rapper Đen Vâu, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (nhóm nhạc Hàn Quốc T-Ara), Nguyễn Ngọc Anh và các nghệ sĩ địa phương.

Tùng Dương cháy hết mình với giọng hát nội lực.

Mặc dù trời mưa kéo dài, các nghệ sĩ vẫn bùng cháy khi thể hiện những ca khúc như: Đi về nhà, Đi theo bóng mặt trời, Hò vươn mình, Những chuyến đi rực rỡ, Kho báu, Vỗ tay, Em là ngoại lệ của anh, Ngạo nghễ, Chịu cách mình nói thua, Vinh quang đang chờ ta mang đến không khí trẻ trung, sôi động kết hợp nhiều phong cách âm nhạc từ Pop, Rock đến EDM.

Rapper Đen Vâu thể hiện “Đi về nhà.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu mở được thiết kế theo hướng kết nối không gian biểu diễn trên bộ, trên biển và trên không. Sân khấu xoay trung tâm, hệ thống 3D Mapping, trình diễn laser, ánh sáng hiệu ứng Epic cùng các công nghệ trình chiếu hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, phần cuối chương trình là màn diễu hành của du thuyền, tàu thủy rực rỡ ánh đèn trên mặt biển vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn ánh sáng và pháo hoa tầm cao, tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

Mưa xuyên suốt chương trình nhưng không làm các nghệ sĩ bớt "nhiệt"

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” không chỉ là một đêm hội âm nhạc, nghệ thuật mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử với khát vọng tương lai. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và niềm tin của nhân dân vào chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.

Ca sỹ JiYeon (nhóm nhạc Hàn Quốc T-Ara) xuất hiện trong chương trình.

Soobin Hoàng Sơn bùng nổ với vũ đạo cuồng nhiệt.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với bài hát sâu lắng.

Sân khấu hoành tráng tại đêm concert chào mừng thành phố Quảng Ninh.