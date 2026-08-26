Ơn nghĩa sinh thành 2026 do Báo Lao Động, Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương trình cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động. Chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 27/8, tức Rằm tháng 7 âm lịch, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Tùng Dương và ca nương Kiều Anh. Ảnh: FBNV

Ơn nghĩa sinh thành là chương trình nghệ thuật thường niên được tổ chức vào dịp Vu Lan, hướng tới lan tỏa đạo hiếu, tình cảm gia đình và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Năm 2026, chương trình mở rộng nội dung từ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà trong mỗi gia đình đến sự tri ân cộng đồng, quê hương, đất nước; tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chương trình có thời lượng dự kiến 120 phút. Chương I - “Cội nguồn yêu thương” - tập trung vào những câu chuyện về cha mẹ, tình thân và sự hy sinh trong gia đình. Các nội dung được thể hiện qua âm nhạc, phóng sự và những tác phẩm như: Mẹ tôi, Mẹ hiền dấu yêu, Lời nói dối của cha, Khóc mẹ.

Chương II - “Nỗi đau giữa hòa bình” - dành để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc và những gia đình vẫn mang nỗi đau chiến tranh. Trong phần này, phóng sự Những người còn đợi cùng các tác phẩm Màu hoa đỏ, Các anh ở nơi đâu, Nỗi đau giữa hòa bình, Hát cho người còn sống, Thư về với mẹ, Trở về sẽ kể những câu chuyện về người lính, thân nhân liệt sĩ và những day dứt phía sau những cuộc chia xa.

Khán giả cũng sẽ gặp gỡ nhạc sĩ Trương Quý Hải - cựu chiến binh Sư đoàn 356, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Ông sẽ chia sẻ về ký ức chiến tranh, tình đồng đội và những sáng tác gắn với người lính, quê hương.

Chương III - “Ước nguyện Vu Lan” - tiếp tục với những câu chuyện về tình yêu thương, sự sẻ chia và mong muốn mỗi người biết trao gửi tình cảm khi còn có thể. Vở kịch Ước nguyện của bà do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ thể hiện là một trong những nội dung của phần này.

Tham gia chương trình có ca sĩ Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, nhạc sĩ Trương Quý Hải, ca sĩ Viết Danh, Quách Mai Thy, Tuấn Ngọc, Ngọc Ký, Minh Đức, Ngọc Khánh Chi cùng các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, Vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi Thơ, Hợp xướng Be Singer. Các tiết mục kết hợp âm nhạc dân gian và đương đại với ca nhạc, múa, hoạt cảnh, kịch nói.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết, Ơn nghĩa sinh thành đã trải qua 9 năm tổ chức và ê-kíp mong muốn chương trình tiếp tục mang tới những câu chuyện về gia đình, lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.

Thưởng thức giọng hát Tùng Dương: