Chỉ vài năm trước, các phòng game quy mô lớn luôn trong tình trạng kín máy vào mỗi buổi tối. Những phòng sở hữu hàng trăm máy cấu hình cao không chỉ là nơi chơi game mà còn tổ chức các giải đấu Esports. Tuy nhiên, bức tranh ấy đã đảo chiều nhanh chóng.

Khảo sát tại nhiều khu vực từng được xem là "thủ phủ" phòng game như Bách Khoa, Đống Đa, Cầu Giấy... cho thấy không ít phòng máy, quán net từng hoạt động suốt ngày đêm nay cửa đóng then cài.

Theo ghi nhận của PV, tại tầng 3 Trương Định Plaza (461 Trương Định, quận Hoàng Mai), Spartacus Gaming Center - từng là một trong những phòng game lớn nhất khu vực phía Nam Hà Nội, đã đóng cửa. Bên trong phòng máy vắng lặng, không còn cảnh game thủ ra vào tấp nập như trước.

Tại phòng game Vikings Gaming (15 Đoàn Trần Nghiệp), cửa cuốn được kéo kín, phía trước không có nhân viên hay khách ra vào. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Vikings Gaming từng vận hành 15 cơ sở, trong đó có 8 cơ sở tại Hà Nội. Một số địa điểm khác của Vikings Gaming cũng đã đóng cửa.

Tại số 139 Cầu Giấy, cơ sở của Gaming X từng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều game thủ, nay cũng dừng hoạt động.

Nhiều phòng game lớn đóng cửa. Ảnh: D.Anh

Không chỉ các chuỗi lớn, các quán net quy mô 30-50 máy cũng ghi nhận tình trạng đóng cửa, thanh lý dàn máy tính, màn hình và linh kiện.

Theo quy định, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, giấy phép hoạt động, thời gian cung cấp dịch vụ và các điều kiện về an ninh, trật tự.

Động thái này góp phần siết chặt công tác quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh phòng game, đồng thời khiến nhiều cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện buộc phải tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Từ ngày 1/7/2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chỉ được phép hoạt động từ 8h đến 22h hàng ngày. Cơ sở mở cửa hoặc phục vụ khách ngoài khung giờ này có thể bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng.

Chỉ sau vài năm, thị trường cyber game đã đảo chiều mạnh mẽ. Ảnh: Duy Anh

Thị trường bước vào giai đoạn khó khăn

Theo nhiều chủ phòng game, quy định mới chỉ là một phần nguyên nhân. Điều khiến ngành này khó khăn hơn là chi phí đầu tư ngày càng lớn trong khi lượng khách giảm liên tục.

Ông Nguyễn Xuân Dương, người có nhiều năm kinh doanh phòng game, cho rằng, thời điểm này là giai đoạn khó khăn nhất của phòng game. Nếu trước đây chỉ cần đầu tư dàn máy là có thể nhanh chóng thu hồi vốn, nay các chủ phòng game phải đối mặt đồng thời với áp lực chi phí, quy định quản lý và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng.

Ông cho hay, doanh thu từ tiền giờ chơi không còn là nguồn lợi nhuận chính. Sau khi trừ tiền điện, Internet, nhân viên và khấu hao thiết bị, phần lợi nhuận còn lại không đáng kể.

Trước đây, nhóm khách chơi qua đêm, đặc biệt tại các phòng game mở 24/24, từng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh thu. Khi không còn khách chơi đêm, lợi nhuận sụt giảm. Trong khi đó, tiền thuê mặt bằng vẫn duy trì ở mức hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, các chủ phòng game còn phải liên tục nâng cấp dàn máy để đáp ứng yêu cầu của game mới.

Thói quen của game thủ cũng đã thay đổi đáng kể. Sự phổ biến của máy tính chơi game cá nhân, Internet tốc độ cao và các nền tảng kết nối trực tuyến giúp nhiều người có thể chơi cùng một lúc ngay tại nhà. Sự phát triển mạnh của game di động khiến nhu cầu đến các phòng game truyền thống giảm rõ rệt so với trước đây. Nhiều tựa game hiện cũng được tối ưu cho thiết bị di động.

Anh Lưu Đức Anh (Ninh Bình) đã đóng cửa phòng game cuối năm ngoái. Anh cho biết nhiều người tưởng tiền thu mỗi ngày là lãi nhưng thực chất phần lớn là tiền khấu hao thiết bị. Doanh thu ban ngày khá thấp do khách đi học, đi làm. Việc rời khỏi ngành từ sớm giúp tránh được áp lực vốn đầu tư lớn, rủi ro pháp lý cũng như chi phí vận hành ngày càng tăng.

Anh cho rằng, sự thu hẹp của thị trường phòng game là xu hướng đã diễn ra tại nhiều quốc gia phát triển. Những phòng máy quy mô nhỏ và vừa có thể sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho hai nhóm mô hình có khả năng tồn tại lâu dài gồm các tổ hợp giải trí đa dịch vụ tích hợp Esports, F&B và cà phê hoặc những phòng game cao cấp hướng tới khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao.

Trên một số cộng đồng, nhiều chủ quán game đã tính đến mô hình gaming hotel (khách sạn kết hợp phòng chơi game), sleepbox tích hợp PC hoặc khai thác dàn máy cho các mục đích khác. Tuy nhiên, các phương án này đều gặp rào cản về pháp lý, chi phí đầu tư cũng như hiệu quả kinh doanh.

Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, thị trường phòng game đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Những phòng game không đủ tiềm lực tài chính hoặc không thể chuyển đổi mô hình đứng trước nguy cơ phải rời khỏi thị trường.