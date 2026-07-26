Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại: Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và các đền, đài, bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TPHCM), đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến dâng hương, thắp nến, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, trước tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu quả cảm, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

Sau đó, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang như lời tri ân sâu sắc gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lần đầu tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, bạn Trần Thị Phương Thảo (phường Phước Long) không giấu được sự xúc động.

Phương Thảo mong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp nhiều Anh hùng liệt sĩ sớm được trở về với gia đình và quê hương.

Đại diện tuổi trẻ TPHCM, công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Đồng thời, Khang khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.