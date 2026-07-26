Hàng trăm học sinh, sinh viên được trực tiếp chạm vào những kỷ vật chiến tranh, lắng nghe các nhân chứng sống kể lại ký ức lịch sử. Trải nghiệm chân thực giúp nhiều bạn trẻ thêm hứng thú với lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước.

Chiều 25/7, tại tầng hầm Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TPHCM), hàng trăm sinh viên có mặt để lắng nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những ký ức về chiến tranh.

Tham gia giao lưu có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4, người từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Đại tá Vũ Việt Hà - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, kiêm Chánh Văn phòng Trung tâm Bảo vệ môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường (Trung tâm Khoa học và Công nghệ quân sự); cùng Thượng úy Nguyễn Thế Hùng - nguyên Trung đội trưởng, Chính trị viên Đại đội Vùng 2.

Trong buổi giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh đã đưa các bạn trẻ ngược dòng ký ức về những ngày tháng chiến đấu ác liệt, từ Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, trận Xuân Lộc đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông nhấn mạnh, chiến thắng Phước Long đầu năm 1975 là cơ sở để Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, còn thắng lợi tại Xuân Lộc đã mở toang "cánh cửa thép" tiến vào Sài Gòn.

Ông cũng xúc động kể lại hành trình cùng Quân đoàn 4 tiến vào Sài Gòn trưa 30/4/1975, chứng kiến niềm vui vỡ òa của người dân trong ngày đất nước thống nhất. Sau giải phóng, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quân quản, góp phần ổn định cuộc sống và xây dựng chính quyền tại địa phương.

Đặc biệt, câu chuyện về lần bị thương nặng, suýt bị đồng đội chôn nhầm vì tưởng đã hy sinh nhưng được phát hiện còn sống đã khiến nhiều sinh viên xúc động. Theo ông, chính tình đồng chí, đồng đội và lý tưởng vì độc lập dân tộc đã giúp những người lính vượt qua mọi mất mát, hy sinh.

Khép lại buổi chia sẻ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh gửi gắm thế hệ trẻ hãy trân trọng giá trị của hòa bình, không ngừng học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm để tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh, sinh viên năm 4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết rất xúc động khi lắng nghe những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh - người mang thương tật 76% sau chiến tranh. Theo Trâm Anh, những câu chuyện của nhân chứng giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về sự hy sinh của cha ông, từ đó thêm trân trọng hòa bình và ý thức trách nhiệm học tập, cống hiến cho đất nước.

Nữ sinh cũng cho rằng việc được trực tiếp quan sát các kỷ vật cách mạng tại khu di tích giúp lịch sử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn nhiều so với chỉ học qua sách vở, mang lại những cảm xúc đặc biệt và khó quên.

Tại triển lãm tem, kỷ vật cách mạng và chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử chủ đề "Tên anh đã hóa thành bất tử", hàng trăm hiện vật chiến tranh như mũ, nón, quân hàm, thư tay cùng nhiều kỷ vật quý được trưng bày, gìn giữ cẩn thận, tái hiện một phần ký ức hào hùng của dân tộc.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (xã Tân Nhựt) bày tỏ niềm tự hào khi được sống trong hòa bình và trực tiếp chiêm ngưỡng những kỷ vật chiến tranh mà các thế hệ cha ông đã gìn giữ. Theo Quỳnh Như, việc học lịch sử thông qua các hiện vật như nón tai bèo, bình nước hay băng sao giúp những bài học trên sách vở trở nên trực quan, sinh động và dễ cảm nhận hơn.

Nhà sưu tầm Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên tham gia xây dựng không gian trưng bày kỷ vật lịch sử cách mạng, hiện lưu giữ khoảng 2.500 hiện vật. Riêng tại triển lãm lần này, khoảng 60% hiện vật được trưng bày là từ bộ sưu tập cá nhân của anh.

Anh cho biết, niềm đam mê sưu tầm bắt nguồn từ truyền thống gia đình có nhiều người tham gia cách mạng. Qua nhiều năm gặp gỡ các cựu chiến binh, anh tiếp tục gìn giữ nhiều kỷ vật quý với mong muốn lưu giữ ký ức chiến tranh và lan tỏa những giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ.

Bên cạnh những kỷ vật chiến tranh, triển lãm còn giới thiệu nhiều bộ tem lịch sử được sưu tầm và phóng lớn, tái hiện những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử trong thế hệ trẻ.