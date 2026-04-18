Sau 4 năm vắng bóng, NSƯT Minh Vượng bất ngờ trở lại trong một sản phẩm nghệ thuật của ca sĩ Ngọc Khuê. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet, nữ nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn về quyết định lùi lại phía sau, cuộc sống đời thường giản dị và tình yêu nghề vẫn còn nguyên vẹn.

NSƯT Minh Vượng.

- Bà là nghệ sĩ khá kỹ tính, không phải kịch bản nào cũng nhận vậy vì sao lần này lại tham gia một phim ca nhạc với vai diễn khá nhỏ?

Lý do tôi nhận lời chủ yếu là vì yêu mến Ngọc Khuê. Em mời tôi nhận lời ngay, xác định chỉ góp một phần nhỏ thôi, còn lại Khuê là người làm chính, "gánh" gần như toàn bộ.

Trong suốt quá trình thực hiện, tôi thấy rất vui. Khuê chăm lo cho tất cả diễn viên, tạo không khí làm việc thoải mái để mọi người hỗ trợ nhau. Nhờ vậy chúng tôi có được một sản phẩm hoàn chỉnh gửi đến khán giả.

- Tham gia phim ca nhạc bà có nhớ lại thị phi mình từng gặp phải?

Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một ca khúc bình thường. Nhưng khi nghe tên Thị phi, tôi cũng thắc mắc vì sao lại đặt như vậy. Đến khi tham gia và hiểu nội dung, tôi mới nhận ra ý nghĩa. Trong cuộc sống, không phải lúc nào con người cũng bằng lòng với nhau, kể cả trong gia đình, anh em, bố mẹ, con cái đôi khi vẫn bằng mặt mà không bằng lòng.

Qua tác phẩm này, tôi nghĩ thông điệp ê-kíp muốn gửi gắm là mọi người nên yêu thương nhau nhiều hơn, biết cảm thông và giữ tinh thần dĩ hòa vi quý. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong đợi nên điều quan trọng là học cách chia sẻ. Tôi thấy đó chính là chủ đề cốt lõi của tác phẩm.

Người bình thường cũng gặp thị phi nữa là nghệ sĩ. Tôi có nhiều thị phi chứ nhưng chuyện đã qua không nên nhắc lại.

- Khá lâu mới quay trở lại đóng phim, bà có gặp khó khăn khi theo phong cách làm phim của người trẻ?

Bây giờ lực lượng diễn viên trẻ rất đông và các em hoàn toàn có thể đảm đương tốt công việc. Còn tôi lớn tuổi nên nghĩ mình không cần tham gia nhiều nữa.

Tôi nhớ khi làm phim Trở về giữa yêu thương, có NSND Hoàng Dũng - người cùng khóa với tôi nhưng anh lại ra đi giữa chừng, sau đó anh Trung Anh thay thế. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Sự tiếp nối ấy cho thấy lớp trẻ hoàn toàn có thể làm được. Vì thế, tôi nghĩ mình nên lùi về phía sau.

- Bà từng chia sẻ có nhiều bệnh nền, việc quay phim có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Tôi xác định đã đi làm phải chủ động chuẩn bị. Tôi bị tiểu đường hơn 20 năm nay, mỗi ngày phải tiêm 4 mũi nên lúc nào cũng mang theo thuốc men đầy đủ, lường trước các tình huống.

Nhờ vậy, tôi luôn cố gắng giữ thể trạng ổn định để đáp ứng công việc. Kể cả đêm quay cuối cùng, có những cảnh khá nặng nhưng tôi vẫn tham gia được vì đã chuẩn bị sẵn.

Công việc lần này của tôi cũng không quá vất vả, phim nhẹ nhàng, yếu tố ca nhạc nên mọi người làm trong tinh thần thoải mái.

NSƯT Minh Vượng sống bình thản ở tuổi U70.

- 4 năm qua không tham gia phim, bà có nhớ nghề?

4 năm qua, tôi rất bình thản, không buồn bã gì. Tôi nghĩ đơn giản là mình lùi lại, sống vô tư hơn. Dù không đóng phim, tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội thỉnh thoảng gặp gỡ, đi chơi.

Việc không còn làm nghề đôi lúc tôi cũng có tiếc nuối. Đi chợ, vào viện hay ra ngoài, khán giả vẫn nhận ra nói nhớ mong mình trở lại. Tôi rất cảm ơn và cũng có chút ngậm ngùi.

Tuy nhiên, tôi chấp nhận điều đó. Thời gian qua, tôi tập trung giảng dạy tại trường Sân khấu - Điện ảnh, truyền lại kinh nghiệm cho các em. Đó cũng là cách để tôi tiếp tục gắn bó với nghề.

Năm 2025, có ba bộ phim mời nhưng tôi đều từ chối vì sức khỏe không cho phép. Tôi bị gãy chân phải bó mất 14 tháng, lúc đó chân mới hồi phục được khoảng hai tháng, lại bị khớp nặng, không thể theo tiến độ đoàn phim.

Có lần tôi hào hứng còn định nhận lời ngay, nhưng chị gái nhắc: "Chân cẳng thế này diễn làm sao?". Nghe vậy tôi mới giật mình và phải gọi lại từ chối.

Hiện tại chân tôi đã ổn hơn nhưng vẫn phải đi lại nhẹ nhàng. Ở tuổi 70, mọi thứ không thể nhanh như trước.

Nếu thời gian tới có lời mời, tôi sẽ xem vai có phù hợp không để tham gia. Thực ra tôi đã trải qua nhiều dạng vai nhưng vẫn muốn thử một vai kiểu “anh chị”, có màu sắc xã hội đen.

- Một ngày của bà diễn ra như thế nào?

Hiện tôi sống cùng chị họ. Đợt gãy chân vừa rồi, chính chị là người chăm sóc. Nếu không có chị, tôi không biết làm thế nào.

Chị họ bằng tuổi tôi, chưa lập gia đình nên hai chị em nương tựa vào nhau. Không chỉ lần này mà những lúc ốm đau trước đây, chị cũng luôn ở bên.

Với bệnh tiểu đường, tôi phải kỷ luật trong sinh hoạt. Một ngày của tôi gần như cố định: sáng 6h30-7h dậy, tiêm insulin, uống thuốc, ăn sáng rồi tập thể dục. Trưa ăn cơm, nghỉ ngơi, vận động nhẹ. Buổi chiều khoảng 16h30 lại tiêm trước bữa ăn, tối khoảng 22h tiêm thêm một lần nữa.

Việc tiêm thuốc đã trở thành thói quen, không còn thấy phiền nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi chủ yếu xoay quanh ăn uống, sinh hoạt, giữ sức khỏe, làm bạn với kim tiêm.

Khi không đi diễn hay đóng phim, tôi chủ yếu ở nhà trồng cây trên sân thượng, đi ra đi vào chăm cây cho khuây khỏa. Ngoài ra, tôi vẫn gặp gỡ bạn bè, nhất là những người cùng nghề.

Học trò của tôi đã ra trường hơn chục năm vẫn tìm đến hỏi bài, trao đổi nghề nghiệp. Tôi cũng vẫn "ngứa nghề" nên biết gì thì chia sẻ. Tôi thấy cuộc sống của mình không hề vô ích mà vẫn có ý nghĩa theo cách riêng.

- Thi thoảng vẫn thấy bà chia sẻ trên mạng xã hội các món ăn ngon, cầu kỳ do tự tay mình nấu kèm những những tản văn ngắn ngắn. Ở tuổi gần 70 bà vẫn đam mê nấu nướng và viết lách?

Thời gian rảnh, tôi viết tản văn và dự định in sách, nhưng đó mới chỉ là dự định, tôi không muốn nói trước nhiều sợ "bước không qua".

Tôi cũng thích bày vẽ nấu nướng. Nhà có hai chị em nhưng hễ bày ra là tôi mời bạn bè tới thưởng thức.

- Tản văn của bà viết về điều gì?

Là những câu chuyện trong quá khứ, có cả vui lẫn buồn. Tôi viết bút bi, không dùng máy tính vì thấy như vậy cảm xúc hơn.