Ngày 27/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ phát động ra quân “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm.

Nhiều thanh niên đến công an phường Long Bình giao nộp súng. Ảnh: Hoàng Anh

Tại điểm ra quân Công an phường Long Bình, lực lượng công an tỉnh đã triển khai mô hình mới “Đổi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy phiếu khám chữa bệnh, tặng nón bảo hiểm”.

Cụ thể, khi người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ được nhận phiếu khám chữa bệnh miễn phí và nón bảo hiểm. Mô hình hướng đến việc “vận động mềm”, tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với người dân, khuyến khích bà con cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Đại diện Công an phường Long Bình cho biết, mô hình trên được xem là cách làm mới, đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân lên hàng đầu, khuyến khích người dân chủ động giao nộp thay vì bị phát hiện, xử lý.

“Chúng tôi muốn mỗi người dân hiểu việc tự nguyện giao nộp vũ khí là hành động văn minh, góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và giữ bình yên cho khu phố”, đại diện công an phường chia sẻ.

Công an tiếp nhận thông tin từ người dân giao nộp vũ khí. Ảnh: Hoàng Anh.

Anh Trần Huy Quyết T. (ngụ khu phố 19, phường Long Bình) cho biết, khi nhặt được một khẩu súng cũ và mang đến công an giao nộp, anh bất ngờ được tặng nón bảo hiểm cùng phiếu khám bệnh miễn phí.

“Lúc đầu tôi nghĩ sẽ bị phạt vì tàng trữ súng, nhưng khi mang đến giao nộp thì được lực lượng công an tặng nón bảo hiểm và phiếu khám bệnh miễn phí”, anh T. nói.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 1.514 buổi tuyên truyền, đồng thời vận động 95 trường hợp cá biệt tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua thống kê, toàn tỉnh đã thu hồi 197 vũ khí các loại, trong đó có 11 khẩu súng quân dụng, 112 khẩu súng bắn đạn và 74 khẩu súng khác; 1.472 viên đạn các loại, 21 quả lựu đạn, bom và 0,4kg thuốc nổ...

Công an tiếp nhận vũ khí và tặng nón bảo hiểm cho người dân. Ảnh: Hoàng Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Vũ Khắc Hùng - Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm đáng kể các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vẫn còn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp như phường Long Bình và một số địa phương lân cận.

Người dân được khám bệnh tại trụ sở công an phường Long Bình. Ảnh: Hoàng Anh.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội xây dựng các mô hình khu dân cư an toàn, không có người vi phạm.

“Mỗi người dân tự giác giao nộp hay tố giác vi phạm chính là đang góp phần trực tiếp bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng và gia đình mình”, Thiếu tá Hùng nhấn mạnh.