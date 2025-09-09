Ngày 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) chính thức khánh thành Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới và ra mắt Blockchain Gallery.

Satoshi Nakamoto là bí danh của một người hoặc một nhóm người đã tạo ra Bitcoin và công nghệ blockchain. Danh tính thật sự của "cha đẻ" Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ hiện đại.

Vào năm 2008, Satoshi công bố một bản "sách trắng" (white paper) giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của một loại tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung.

Sau khi khai thác khối Bitcoin đầu tiên vào tháng 1/2009, Satoshi đã ngừng hoạt động và giao tiếp với cộng đồng vào cuối năm 2010.

Sự ẩn danh này được cho là để đảm bảo rằng Bitcoin là một hệ thống phi tập trung, không chịu sự chi phối của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Thiết kế đặc biệt của bức tượng Satoshi tại Việt Nam, dường như biến mất khi nhìn từ chính diện. Video: Du Lam

Bức tượng Satoshi tại Việt Nam là phiên bản "tan biến", được thiết kế bởi nghệ sĩ người Italia Valentina Picozzi. Tượng có hiệu ứng đặc biệt, dường như biến mất khi nhìn từ góc trực diện, tượng trưng cho sự ẩn danh của người tạo ra Bitcoin.

Trước Việt Nam, các quốc gia như Hungary, Thụy Sĩ, El Salvador và Nhật Bản cũng đã có tượng Satoshi.

Cùng với bức tượng, Blockchain Gallery được ra mắt như một không gian trưng bày kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ.

Tại đây, lịch sử phát triển của công nghệ chuỗi khối được kể lại qua các tác phẩm hội họa kết hợp giữa sơn dầu và công nghệ AI.

Theo bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA, việc có tượng Satoshi tại Việt Nam nhằm lan tỏa những giá trị cốt lõi của blockchain như minh bạch, tự do, bảo mật, đồng thời đưa công nghệ này đến gần hơn với công chúng. Bà tiết lộ bức tượng có giá bằng 1 Bitcoin (gần 3 tỷ đồng).

Tượng và Blockchain Gallery sẽ mở cửa cho công chúng vào thứ Bảy hàng tuần. VBA cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trên khắp Việt Nam.