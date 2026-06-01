Tượng Phật Di Lặc bằng đồng an vị trên ngọn đồi cao khoảng 100m, nằm trong quần thể chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Tượng Phật được tạc ở tư thế hóa thân thành hòa thượng đi hành khất; tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 10m, nặng 80 tấn.

Phật Di Lặc (hay Phật Cười) là biểu tượng của hạnh phúc và an lạc, nụ cười luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ. Phật Di Lặc bằng đồng mặc áo cà sa phanh ngực, hở bụng, bụng căng tròn (bụng phệ), tay phải cầm quạt, tay trái cầm gậy tích trượng, túi vải.

Đại diện chùa Bái Đính cho biết, pho tượng Phật Di Lặc được đúc bằng đồng đỏ và do các nghệ nhân làng nghề đúc đồng Ý Yên (Nam Định cũ) thực hiện từ năm 2006 và đến tháng 1/2011 hoàn thành, an vị trên đồi.

Theo văn hóa của người Trung Hoa thì Phật Di Lặc được xem là hóa thân của vị Bố Đại Hòa thượng (một vị Thiền sư Trung Quốc sống vào thế kỷ thứ 10). Ngài nổi tiếng với hình tượng bụng phệ, nụ cười hiền hậu, luôn mang trên vai một chiếc túi vải (hay bố đại) đi khắp mọi nơi.

“Bụng to của Phật Di Lặc là để tiêu trừ những tiêu cực của hỷ nộ ái ố; cái quạt bồ đề là để ghi những lời dạy của Phật vào trong đó; gậy tích trượng đòi lại công bằng; túi vải (túi càn khôn) chứa đựng nhiều yếu tố nhân quả, luân hồi của con người", đại diện nhà chùa lý giải về các vật dụng của Phật Di Lặc.

Ngoài ra, cây gậy tích trượng còn mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho con đường hoằng pháp, cứu độ chúng sinh và thức tỉnh giác ngộ trong Phật giáo.

Phật Di Lặc còn được biết đến là Phật Vị Lai (hay Phật tương lai), ngài là vị Phật kế tiếp sẽ giáng thế ở tương lai để truyền pháp, sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kết thúc.

Tượng Phật Di Lặc bằng đồng tại chùa Bái Đính đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Việt Nam và sau đó được Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (ASEAN Records Organization) tôn vinh là tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

