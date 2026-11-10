36 bị cáo liên quan đến vụ án “cắt đá tìm ngọc” lừa hơn 32 nghìn người vừa bị TAND TP Quảng Ninh tuyên án phạt sau nhiều ngày xét xử.

Sáng 10/11, sau thời gian xét xử và nghị án, TAND TP Quảng Ninh tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ lừa đảo qua livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo nhận 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi bị cáo nhận 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù. Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi bị cáo 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung 10 năm tù.

Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên bị phạt mỗi người 8 năm 6 tháng tù. Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo 8 năm tù.

Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù. Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi bị cáo 7 năm tù. Riêng Ngô Gia Quyền bị phạt 9 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025, các bị cáo sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tham gia đường dây lừa đảo qua các trang Facebook phát trực tiếp cảnh “cắt đá tìm ngọc”. Công việc được phân chia cụ thể, từ livestream giới thiệu đá, dùng tài khoản ảo bình luận đến hướng dẫn người chơi chuyển tiền.

Người xem được mời đặt cọc mua đá hoặc mua một phần của viên đá để chờ cắt tìm ngọc. Khi nhận thấy người chơi còn khả năng chuyển tiền, nhóm này dựng cảnh cắt được ngọc quý, thông báo trúng thưởng giá trị lớn, sau đó yêu cầu nộp “thuế, phí” để nhận tiền. Các lý do như chuyển khoản sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh tiếp tục được đưa ra để đòi thêm tiền. Khi người chơi không chuyển nữa, các đối tượng chặn liên lạc.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại được cơ quan điều tra thu thập. Nhiều người cho biết đã tin tưởng chuyển tiền sau khi xem livestream, thấy các tài khoản bình luận xác nhận trúng thưởng và hình ảnh giao dịch chuyển tiền.

Dữ liệu trong 24 điện thoại thu giữ của 23 bị cáo cũng thể hiện những cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Tiền sau đó tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.

Các bị cáo cúi đầu nhận tội trong khi HĐXX đọc bản án. Ảnh: Phạm Công

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, Trần Thị Chi (SN 1989, trú phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú phường Móng Cái 3) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) ban đầu tham gia làm thuê. Đến giữa tháng 11/2024, ba bị cáo góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc để hoạt động lừa đảo.

Trong thời gian tham gia, Chi cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỷ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỷ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại làm việc theo phân công, hưởng tiền công và hoa hồng. Một số người còn môi giới, rủ rê, đưa người khác sang Trung Quốc tham gia đường dây.

Các nữ bị cáo tại phiên tòa sáng 10/11. Ảnh: Phạm Công

Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới trả lại cho 211 bị hại tổng số tiền gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải trả là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, phần trách nhiệm dân sự được tách để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện. Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.

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