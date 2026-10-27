Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,25 tỷ đồng.

Ngày 27/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, thuộc Đoàn Luật sư TP Bắc Ninh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Dương Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của người này, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất để nhiều lần yêu cầu giao tiền.

Với thủ đoạn trên, Quang chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và xác định những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, nghi bị chiếm đoạt tài sản, cùng những người có thông tin liên quan, khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.