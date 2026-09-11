Chiều 11/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Ty cho rằng vợ chồng anh ruột thường xuyên cãi nhau với mình nên bực tức.

Khi chị dâu là Nguyễn Thị K. trở về nhà lấy tiền, Ty lấy dao rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng và hông của chị K. gây thương tích. Sau đó, Ty cầm dao bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại phiên tòa. Ảnh: VL

Sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng tìm kiếm, mời Ty về trụ sở làm việc. Khi phát hiện Ty trên khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, anh Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) cùng đồng đội tiến hành tiếp cận.

Trong lúc bị giữ lại, Ty rút dao đâm liên tiếp vào người anh Cánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ty về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Lực lượng công an phải phá cửa khống chế bị cáo.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ty. Kết luận xác định bị cáo mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định đây chỉ là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, không làm mất đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi.

Theo HĐXX, Ty đã liên tiếp thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của hai người trong khoảng thời gian rất ngắn.

Đặc biệt, sau khi đâm chị dâu, Ty không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công anh Cánh khi anh đang thực hiện nhiệm vụ.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác ở mức độ cao. Việc đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu của cơ thể, sau đó tiếp tục tấn công khi nạn nhân đã bị thương cho thấy tính chất côn đồ và nguy hiểm đặc biệt.

Hậu quả vụ án không chỉ khiến một cán bộ công an hy sinh, một người khác bị thương mà còn gây đau thương cho gia đình các bị hại, tạo tâm lý hoang mang, bất bình trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

HĐXX đánh giá bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung và bảo vệ trật tự xã hội. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ty mức án tử hình về tội “Giết người”.