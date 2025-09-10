Sáng 10/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký công văn gửi các cơ quan đơn vị thuộc Công an tỉnh về việc học tập, noi gương tấm gương anh dũng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, sự hy sinh anh dũng của Trung tá Nguyễn Đông Cánh trong cuộc chiến chống tội phạm đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk noi gương, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng.

Để lan tỏa tinh thần học tập tấm gương hi sinh dũng cảm của liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám đưa ra các yêu cầu cụ thể với toàn bộ lực lượng công an tỉnh.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục công tác Chính trị - Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: VN

Cụ thể, Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, Công an xã, phường, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh phải tổ chức sinh hoạt chính trị, phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Trung tá Nguyễn Đông Cánh trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên.

Tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng và ổn định tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tiếp tục phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, nhân rộng trong lực lượng Công an toàn tỉnh...

Anh dũng hi sinh giữa thời bình

Trước đó vào ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị K. (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Nguyễn Văn Ty tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Đến sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Đại úy Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Ty.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến khu vực gần nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy nên đã truy đuổi. Tuy nhiên, khi đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì bị mất dấu vết đối tượng.

Tổ công tác sau đó chia nhau ra truy tìm trong khu vực rừng. Đến khoảng 11h, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát dao, dẫn đến tử vong tại chỗ. Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã có những khen thưởng, hỗ trợ kịp thời.

Theo đó, ngày 9/9, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cũng trong ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh từ Thiếu tá lên Trung tá. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội.