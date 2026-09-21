Sau thất bại trước Trung Quốc tại vòng tứ kết Asiad 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào loạt trận phân hạng từ 5 đến 8, với đối thủ đầu tiên là Indonesia. Ở lần gặp nhau gần nhất tại chặng 2 SEA V Cup 2026, dù được đánh giá mạnh hơn và dẫn trước 2 set nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau đó thua ngược 2-3.

Tại Asiad 2026, Indonesia cũng không thể vào bán kết sau trận thua 0-3 trước Thái Lan. Tái đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng tranh hạng 5-8, đội bóng xứ Vạn đảo hy vọng một lần nữa giành chiến thắng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở SEA V Cup 2026.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3. Ảnh: Vietcontent.

Trước trận đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tới nhà thi đấu kịp giờ vì xe của BTC tới muộn. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ.

Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn mới là đáng nói, khi các cô gái Việt Nam chơi dưới sức, mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là bước 1. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua cả 3 set trước Indonesia.