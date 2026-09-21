Sau thất bại trước Trung Quốc tại vòng tứ kết Asiad 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào loạt trận phân hạng từ 5 đến 8, với đối thủ đầu tiên là Indonesia. Ở lần gặp nhau gần nhất tại chặng 2 SEA V Cup 2026, dù được đánh giá mạnh hơn và dẫn trước 2 set nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau đó thua ngược 2-3.
Tại Asiad 2026, Indonesia cũng không thể vào bán kết sau trận thua 0-3 trước Thái Lan. Tái đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng tranh hạng 5-8, đội bóng xứ Vạn đảo hy vọng một lần nữa giành chiến thắng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở SEA V Cup 2026.
Trước trận đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tới nhà thi đấu kịp giờ vì xe của BTC tới muộn. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ.
Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn mới là đáng nói, khi các cô gái Việt Nam chơi dưới sức, mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là bước 1. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua cả 3 set trước Indonesia.
18-25
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua chung cuộc 0-3. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải tranh hạng 7-8 Asiad, trong khi Indonesia tranh hạng 5-6.
13-19
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang dần hết hy vọng gỡ hòa, nhiều khả năng sẽ phải nhận thất bại 0-3 trước Indonesia.
7-11
Quỳnh Hương là điểm sáng trên hàng công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng điều quan trọng là hầu hết các vị trí còn lại đều chơi dưới sức.
3-6
Các điểm yếu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều được đối thủ khai thác ở trận đấu này.
Set 3
Indonesia vượt lên dẫn 4-2.
21-25
Bước 1 kém cùng tâm lý không tốt khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam một lần nữa thua Indonesia.
20-20
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực, san bằng cách biệt trước Indonesia.
16-19
Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt để đối thủ vượt lên ở thời điểm rất quan trọng của set đấu.
10-10
Bích Thủy đập bóng ra ngoài. Indonesia đuổi kịp tỷ số trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
10-6
Bích Thủy với cú đập chính xác mang về điểm số cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
5-2
Việc khắc phục được điểm yếu bước 1 giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam triển khai tấn công hiệu quả hơn.
Set 2
Sau set 1 thi đấu không tốt, các cô gái Việt Nam chơi khởi sắc hơn trong set 2.
20-25
Cú đập bóng dọc biên giúp Indonesia chiến thắng trong set đấu đầu tiên.
11-15
Các cô gái Việt Nam gặp vấn đề ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Ngay cả tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy cũng không có được phong độ tốt nhất, thường xuyên mắc sai lầm.
Set 1
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu không tốt khi để Indonesia ghi liền 4 điểm vượt lên dẫn trước.
10h37
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Hàn Quốc (vòng bảng) và Trung Quốc (tứ kết). Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết tâm giành chiến thắng khi đối đầu với Indonesia ở vòng tranh hạng 5-8.
10h08
Đây không phải là lần đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình di chuyển tại Asiad. Các cô gái Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia muộn hơn dự kiến 30 phút.
10h00
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia bắt đầu muộn hơn 30 phút so với lịch thi đấu dự kiến do sự cố di chuyển. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cách nơi thi đấu khoảng 50km nhưng xe của BTC tới muộn 1 tiếng đồng hồ nên không kịp tới nhà thi đấu.