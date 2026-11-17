Ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, bà Lý Thanh Loan được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, với sự tham dự của ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các vị lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang; giao ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ông Ma Quang Hiếu và bà Lý Thanh Loan nhận nhiệm vụ mới.

Hai cán bộ được tiếp nhận đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh và giữ chức Phó trưởng bộ phận là ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thường trực HĐND tỉnh cũng công bố quyết định tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định tiếp nhận đồng chí Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng thời đề nghị các cán bộ trên cương vị công tác mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận công việc, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.