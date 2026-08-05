Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm trao tặng bộ sách cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tại lễ ra mắt sách, ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, với tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Tập 1 (1940-1958) phản ánh quá trình hình thành tư tưởng cách mạng và cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Batista. Từ tập 2 đến tập 4 (giai đoạn 1959-1960) tập trung giới thiệu những năm đầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau thắng lợi năm 1959.

Tập 5 đến tập 18 (giai đoạn 1961-1998) phản ánh quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Cuba theo con đường xã hội chủ nghĩa, với những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng và đối ngoại, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế của Cuba.

5 tập cuối, từ tập 19 đến tập 23 (giai đoạn 1999-2016), phản ánh những nỗ lực của Cuba trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, đồng thời phản ánh những thông điệp và suy ngẫm của ông Fidel Castro Ruz về các vấn đề lớn của thời đại, thể hiện tầm nhìn của ông không chỉ đối với Cuba mà còn đối với khu vực và thế giới.

Đi cùng 23 tập nội dung là tập 24 - mục lục tổng hợp của toàn bộ công trình, được biên soạn nhằm hệ thống hóa các văn kiện, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, nghiên cứu và khai thác giá trị của bộ sách, qua đó góp phần hoàn thiện bức tranh toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Fidel Castro Ruz.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

Tại lễ ra mắt sách, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam nhấn mạnh: "Việc xuất bản ấn bản đầu tiên của bộ Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà chúng tôi hết sức trân trọng và đánh giá cao. Đây là sự tri ân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng - đất nước mà Fidel luôn dành tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc và tâm huyết ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cũng đã thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng tất cả những người đã góp phần làm nên bộ sách. Đại sứ cũng cho biết, bộ sách sẽ được giới thiệu tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề Fidel: Di sản và tương lai, tổ chức tại La Habana, Cuba trong thời gian tới.

Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật