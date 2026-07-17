Ngày 17/7, tại Hà Nội, Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em.

Trưởng BTC - nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay cho biết, cuộc thi thu hút hơn 48.000 bài dự thi và trở thành diễn đàn để giới trẻ gửi gắm ước mơ, nghị lực sống. Vượt qua hàng vạn câu chuyện xúc động, tác phẩm Cậu bé độc lạ Bình Dương vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai của em Đinh Bình Dương (xã Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) xuất sắc giành giải Nhất.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải Nhất. Ảnh: BTC

Ngay từ khi chào đời, Dương đã không có được tuổi thơ trọn vẹn. Em mắc căn bệnh bẩm sinh ly thượng bì bọng nước. Làn da của em mỏng manh đến mức chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến cơ thể phồng rộp, bong tróc và rỉ máu. Đau đớn trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em, đi kèm với đó là những giọt nước mắt giấu kín của mẹ mỗi lần thay băng cho con.

Nhưng giữa những mảng màu tối tăm ấy, bước ngoặt đã xuất hiện vào ngày em được người chị họ tặng một hộp bút màu. Cầm những cây bút trên tay, Dương như bước vào một thế giới mới – nơi có màu sắc, niềm vui và những ước mơ.

Dù các ngón tay đau nhức và chỉ còn đúng hai ngón có thể cử động tốt nhưng em chưa từng một lần có ý định từ bỏ. Từ những nét nguệch ngoạc ban đầu, Dương dần tiến bộ và vỡ òa hạnh phúc khi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên.

Không muốn giữ ánh sáng ấy cho riêng mình, Dương lập kênh TikTok Con cua biết vẽ để chia sẻ hành trình vượt khó. Những video của em đã trở thành liều thuốc tinh thần, tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ đang chông chênh, mất niềm tin hay phải chiến đấu với bệnh tật.

Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu một cột mốc rực rỡ khi Dương đấu giá thành công bức tranh Tình mẹ với giá 15 triệu đồng và đóng góp toàn bộ cho Quỹ Niềm tin hỗ trợ các bệnh nhân cùng chung cảnh ngộ. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm khác tiếp tục được đấu giá, biến thành những khoản tiền ý nghĩa gửi đến các bệnh nhi ung thư và những người cần giúp đỡ.

Ngồi trên chiếc xe lăn nhận giải, Dương chia sẻ đã gửi tặng BTC bức tranh Hướng dương trên vách đá – một biểu tượng mãnh liệt về sự sống, mang ý nghĩa dù ở nơi hiểm hóc và tối tăm nhất, ánh sáng hy vọng vẫn luôn le lói.

Việc giành giải Nhất cuộc thi với câu chuyện của mình, Đinh Bình Dương đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Em không thể chọn cách mình được sinh ra nhưng em có thể chọn cách mình sống. Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh, dù có những khoảng màu tối đến đâu, chúng ta vẫn có thể tự tay tô thêm những gam màu tươi sáng.

2 giải Nhì cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em trao cho Trần Hoàng Đoan Trang (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM) với tác phẩm Mọi đứa trẻ đều được tự do dang rộng đôi cánh của riêng mình và Nguyên Lê Anh Ngọc (Lớp 8A trường THCS Quảng Tùng, Quảng Trị) với tác phẩm Người mẹ chiến binh vĩ đại nhất trong lòng tôi.