Tuyến xe buýt 61-77 do Công ty TNHH Xe buýt Becamex Tokyu vận hành, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, kết nối Thành phố Mới Bình Dương – TP. Dĩ An – Làng Đại học Quốc gia TP.HCM – Bến xe Miền Đông mới (TP. Thủ Đức) – ga Metro Suối Tiên (Tuyến Metro số 1). Tuyến đi qua các điểm trọng yếu, phục vụ người đi làm, sinh viên, người dân khu công nghiệp và khách du lịch.

Tuyến xe dễ dàng kết nối với nhà ga Metro Suối Tiên. Ảnh: Becamex Tokyu

Thay vì phải lái xe hoặc chuyển nhiều chặng, giờ đây hành khách có thể đi thẳng từ Bình Dương đến TP.HCM chỉ với một chuyến xe buýt + Metro. Tuyến 61-77 được đông đảo hành khách đánh giá là giúp làm giảm kẹt xe, tiết kiệm chi phí, với hành trình thoải mái, an toàn, có điều hòa, đặc biệt hành khách có thể nết nối trực tiếp với Metro mà không cần đổi nhiều phương tiện.

Một hành khách chia sẻ: “Tôi đi tuyến 61-77A từ Thành phố Mới đến ga Suối Tiên rồi đi Metro, không kẹt xe, có chỗ ngồi, rất mát và đúng giờ. Tôi sẽ dùng tuyến xe này thường xuyên”.

Ảnh: Becamex Tokyu

Tuyến xe do Công ty xe buýt Becamex Tokyu vận hành, với hỗ trợ kỹ thuật từ Tokyu Bus Nhật Bản – đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông công cộng tại Tokyo.

Đại diện Công ty xe buýt Becamex Tokyu cho biết, tuyến xe được đầu tư theo tiêu chuẩn: đúng giờ - sạch sẽ - nhân viên lịch sự - thân thiện - lái xe an toàn - trạm dừng rõ ràng.

Tuyến xe buýt mới 61-77 thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên. Ảnh: Becamex Tokyu

Việc mở rộng các tuyến xe buýt điện là nằm trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và giao thông xanh của TP.HCM, nhằm giảm phương tiện cá nhân, giảm lượng khí thải và ô nhiễm môi trường, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng văn minh.

Phương Dung