Khi chất lượng hình ảnh trên TV ngày càng được đánh giá qua nhiều yếu tố hơn độ phân giải hay kích thước, màu sắc trở thành một tiêu chuẩn quan trọng của trải nghiệm cao cấp. Người dùng không chỉ cần hình ảnh rực rỡ, mà còn cần độ chính xác, sự ổn định và chiều sâu trong từng khung hình. Trong bối cảnh đó, TV LG Micro RGB evo AI trở thành điểm nhấn mới trong dải sản phẩm TV LG 2026 mới được ra mắt gần đây.

Khi màu sắc trở thành thước đo mới của TV cao cấp

Điểm khác biệt cốt lõi của TV LG Micro RGB evo AI nằm ở công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra, sử dụng hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ để kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Cách tiếp cận này giúp TV tái tạo màu sắc rực rỡ hơn nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao, thay vì chỉ đẩy màu lên theo hướng bắt mắt.

TV LG Micro RGB evo được giới thiệu tại sự kiện ra mắt của LG

Với người dùng sáng tạo hoặc những ai có yêu cầu cao về hình ảnh, sự khác biệt này rất quan trọng. Khi xem một bộ phim, màu sắc cần giữ được không khí của từng cảnh quay. Khi xem nội dung thời trang, chất liệu, ánh sáng và sắc độ trang phục cần được tái hiện rõ ràng. Khi theo dõi thể thao, mặt sân, màu áo, ánh đèn và khán đài cần đủ sống động để tạo cảm giác nhập cuộc, nhưng không bị gắt hay sai lệch. Đây là những tình huống mà màu sắc không chỉ để “đẹp hơn”, mà còn để giữ đúng cảm giác của nội dung.

TV LG Micro RGB evo AI đạt chứng nhận Triple 100% Colour Coverage từ Intertek ở ba không gian màu

TV LG Micro RGB evo AI cũng đạt chứng nhận Triple 100% Colour Coverage từ Intertek ở ba không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB. Đây là điểm nhấn quan trọng với nhóm người dùng quan tâm đến độ chính xác màu, bởi các không gian màu này thường gắn với những tiêu chuẩn hiển thị cao trong điện ảnh, nội dung HDR và sáng tạo hình ảnh. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với những nhu cầu xem và đánh giá hình ảnh ở tiêu chuẩn cao hơn.

Bộ xử lý từ OLED và khả năng kiểm soát hình ảnh theo thời gian thực

Không chỉ thay đổi ở công nghệ màn hình, TV LG Micro RGB evo AI còn được trang bị bộ xử lý α11 AI Gen3, nền tảng chipset cao cấp vốn được sử dụng trên dòng OLED của LG. Việc đưa bộ xử lý này lên Micro RGB evo cho thấy LG không xem đây là một sản phẩm LED cao cấp kế thừa nhiều năng lực xử lý hình ảnh từ phân khúc flagship.

Bộ xử lý α11 AI Gen3 giúp tối ưu hình ảnh theo thời gian thực, từ màu sắc, độ sáng, độ tương phản đến cách xử lý từng loại nội dung. Khi người dùng chuyển từ phim ảnh sang video âm nhạc, từ nội dung thể thao sang gaming hoặc từ những khung hình tối sang bối cảnh nhiều ánh sáng, TV có thể tự điều chỉnh để hình ảnh giữ được độ cân bằng cần thiết. Với người dùng, điều này có nghĩa trải nghiệm xem trở nên tự nhiên hơn, ít phụ thuộc vào thao tác chỉnh tay.

TV LG Micro RGB evo AI mở ra trải nghiệm “tuyệt sắc hình ảnh” trong bộ ảnh cùng diễn viên Quốc Anh

Song song với đó, Micro Dimming Ultra giúp kiểm soát ánh sáng theo từng vùng, tăng cường độ tương phản và tạo chiều sâu cho hình ảnh. Trong các cảnh phim tối, chi tiết được giữ rõ hơn; trong các khung hình nhiều ánh sáng, vùng sáng nổi bật hơn mà không làm mất đi tổng thể. Bên cạnh đó, độ sáng cao, có thể đạt tới khoảng 4.000 nits ở phiên bản cao cấp, cũng giúp TV LG Micro RGB evo AI duy trì hình ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Với màn hình lớn lên đến 100 inch và công nghệ hiển thị mới, TV LG Micro RGB evo AI hướng đến nhóm người dùng muốn một chiếc TV đủ mạnh cho nhiều mục đích: xem phim, giải trí, sáng tạo nội dung, thể thao và gaming. Đặc biệt, khả năng hỗ trợ Motion Booster lên đến 330Hz giúp các nội dung chuyển động nhanh hiển thị mượt mà hơn, từ các pha bóng tốc độ cao đến những cảnh hành động hoặc game cần độ phản hồi tốt.

TV LG Micro RGB evo AI hướng đến nhóm người dùng muốn một chiếc TV cho nhiều mục đích giải trí đỉnh cao

Điểm đáng chú ý của Micro RGB evo AI ở cách LG kết hợp nhiều lớp công nghệ trong cùng một dòng TV LCD cao cấp: hệ thống Micro RGB cho màu sắc chính xác hơn, bộ xử lý α11 AI Gen3 từ OLED để tối ưu hình ảnh, Triple 100% Colour Coverage cho chuẩn màu chuyên nghiệp, Micro Dimming Ultra để kiểm soát độ tương phản và độ sáng cao để thích nghi với nhiều không gian sử dụng. Với nhóm người dùng sáng tạo, yêu cầu cao về màu sắc hoặc đơn giản là muốn một màn hình lớn có khả năng tái hiện hình ảnh rực rỡ nhưng chính xác, dòng TV Micro RGB evo AI trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong dải sản phẩm TV LG 2026.

(Nguồn: LG)