Thiết kế sang trọng

Điểm đầu tiên khiến người dùng ấn tượng ở TCL C8L chính là triết lý thiết kế tinh tế và tối giản khi chiếc TV này có phần viền kim loại cực mỏng, gần như biến mất khi nhìn từ khoảng cách xem tiêu chuẩn 2,5 - 3 m. Thiết kế này giúp người xem hoàn toàn tập trung vào nội dung hiển thị mà không bị phân tâm bởi các đường viền đen dày.

Thưởng thức bóng đá trên TV C8L

Nhờ công nghệ đúc nguyên khối, mặt lưng của TV phẳng hoàn toàn, cho phép ốp sát vào tường. Các phần nhô ra được giấu khéo léo ở khối giữa mặt lưng, nơi đặt bo mạch và hệ thống loa.

TCL đã tinh giản tối đa các chi tiết phô trương. Logo thương hiệu ở cạnh dưới được làm chìm, dòng chữ "Premium SQD-Mini LED" chỉ nằm khiêm tốn ở cạnh hông. Điểm nhấn nghệ thuật duy nhất được khắc nổi bật ở góc dưới là dòng chữ "Audio by Bang & Olufsen", ngầm khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về mặt âm thanh.

Hình ảnh đột phá với công nghệ SQD-Mini LED

Sân cỏ bóng đá vốn là "bài test" khắc nghiệt nhất đối với bất kỳ chiếc TV nào, nhưng C8L đã vượt qua một cách thuyết phục nhờ sự kết hợp của bộ ba công nghệ lõi (Precise Dimming, Super QLED và tấm lọc màu Ultra).

C8L là một trong số ít mẫu trên thị trường đạt độ phủ màu 100% chuẩn BT.2020

C8L là một trong số ít mẫu trên thị trường đạt độ phủ màu 100% chuẩn BT.2020. Màu xanh của mặt cỏ được tái hiện dày, ẩm, có chiều sâu phân tách rõ ràng giữa các dải cỏ sáng tối chứ không bị bệt màu hay đẩy rực rỡ một cách giả tạo. Sắc da cầu thủ hồng hào tự nhiên và các mảng màu áo rực rỡ của cổ động viên không hề bị nhòe vào nhau.

Với số lượng vùng làm mờ cục bộ Local Dimming lên tới hơn 4.000 vùng, TV kiểm soát các luồng sáng tối một cách xuất sắc. Hiện tượng quầng sáng (halo) xung quanh vật thể sáng trên nền tối (như cầu thủ áo trắng chạy trước khán đài tối) được hạn chế tối đa. Độ tương phản vượt trội giúp màu đen sâu thẳm tiệm cận khả năng của màn hình OLED.

Với độ sáng đỉnh lên tới 6.000 nits, chiếc TV này thách thức mọi điều kiện ánh sáng mạnh. Những trận bóng diễn ra dưới trời nắng gắt hay các pha bóng bổng ngược sáng vẫn hiển thị rõ nét, trong trẻo và không bị chìm vào nền.

Bên cạnh đó, C8L cũng khắc phục hiện tượng mờ nhòe hay "bóng ma" (ghosting) khi camera lia nhanh nhờ tần số quét thực 144Hz. Kết hợp bộ xử lý AI tiên tiến, TV có khả năng tự động dự đoán và chèn thêm khung hình phụ để "upscale" nguồn phát truyền hình thông thường lên tần số quét cao hơn.

Tấm nền WHVA giữ được màu sắc và độ tương phản cực kỳ ổn định, giúp những người ngồi chếch ở hai bên rìa phòng khách vẫn có trải nghiệm xem trọn vẹn như ngồi chính diện.

Bên cạnh việc xem bóng đá, TCL C8L vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí hằng ngày khi hệ điều hành Google TV cho giao diện mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh chóng, tích hợp kho ứng dụng giải trí phong phú và bộ điều khiển đi kèm có các phím tắt tiện lợi.

Khi xem phim, khả năng kiểm soát vùng tối giúp các cảnh đêm giữ được chi tiết trong bóng đổ thay vì bị bết đen. Chuyển sang phim hoạt hình nhiều màu rực rỡ, màn hình hiển thị sống động nhưng bão hòa tốt, không bị gắt.

Hệ thống âm thanh Bang & Olusen đẳng cấp

Thay vì phải trang bị thêm loa soundbar rời, hệ thống loa tích hợp trên TCL C8L được tinh chỉnh bởi thương hiệu âm thanh xa xỉ Bang & Olufsen (B&O) mang lại chất âm đậm tính nghệ thuật và độ chi tiết cao.

Màu đen hiển thị xuất sắc trên chiếc TV C8L

Cấu hình loa đa kênh kết hợp công nghệ loa đánh trần (up-firing) cùng giải mã Dolby Atmos và DTS Virtual:X giúp tái tạo không gian âm thanh vòm như một "mái vòm" thính giác. Tiếng hò reo, cổ vũ của hàng vạn khán giả cuộn vòng quanh phòng khách mang lại cảm giác chân thực hệt như đang ngồi trên khán đài trực tiếp.

Phía sau mặt lưng phẳng là củ loa Subwoofer chuyên dụng cho dải âm trầm mạnh mẽ. Nhờ thuật toán AI hỗ trợ chế độ Sports Mode Audio, TV có khả năng phân tích để tách tiếng ồn sân vận động ra xa và đẩy dải âm trung (mid) chứa giọng nói của bình luận viên lên phía trước, giúp lời bình luận luôn rõ ràng.

C8L là một chiếc TV lý tưởng khi bạn đặt ở phòng khách, tuy nhiên điểm hạn chế của nó chính là mức giá khó tiếp cận. Bên cạnh đó để có trải nghiệm một cách thoả mãn nhu cầu, người dùng cần chọn các TV có kích thước lớn.

Ngọc Minh