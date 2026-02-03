Hợp tác với BHD sản xuất tác phẩm gây chú ý bậc nhất của điện ảnh Việt Nam năm 2026, dự kiến ra rạp dịp 2/9, TV360 đang góp phần kiến tạo hệ sinh thái nội dung mang đậm bản sắc Việt.

Sự hợp tác này nằm trong định hướng chiến lược dài hạn của TV360 trong việc mở rộng vai trò: từ nền tảng dịch vụ truyền hình trở thành đối tác phát triển nội dung, góp phần thúc đẩy các tác phẩm điện ảnh mang giá trị văn hóa Việt Nam có chiều sâu trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp nội dung Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt khi các sản phẩm nội địa ngày càng được chú ý, việc đầu tư vào những dự án mang giá trị bản sắc dân tộc trở thành lựa chọn có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giải trí. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo lợi thế khác biệt bền vững cho nội dung Việt, đồng thời khẳng định OTT không chỉ là kênh phân phối, mà còn có thể trở thành không gian lưu giữ, làm mới và lan tỏa các câu chuyện dân tộc đến đông đảo khán giả đại chúng.

“Bom tấn” huyền sử mang tinh thần dân tộc

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” lấy bối cảnh sau biến cố Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, khi đất nước đứng trước thời khắc rối ren. Bảy tráng sĩ được giao nhiệm vụ tối mật: đưa 99 quan tài theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng kẻ thù đang rắp tâm xâm phạm lăng mộ - nơi được xem là cội nguồn vượng khí quốc gia.

Mang màu sắc huyền sử đặc trưng, bộ phim hứa hẹn không chỉ hấp dẫn bởi hành trình sinh tử đầy thử thách, mà còn khắc họa rõ nét những giá trị cốt lõi của dân tộc như lòng trung nghĩa, tinh thần hy sinh và khát vọng phụng sự non sông.

Tác phẩm đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc về linh thổ quốc gia: không chỉ di tích của tiền nhân cần được bảo vệ, mà mỗi tấc đất Việt Nam đều là kết tinh từ máu xương và ý chí giữ nước qua nhiều thế hệ.

Dự án do BHD sản xuất, quy tụ êkíp hùng hậu với sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh K’Linh cùng dàn diễn viên thực lực hàng đầu điện ảnh Việt Nam hiện nay như Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Tự Long, “Chị Đẹp Wushu” Thúy Hiền, Lê Vũ Long, Lê Minh Thuấn (phim “Mưa đỏ”), NSƯT Chiều Xuân…

TV360 hướng tới phát triển nội dung mang bản sắc Việt

Việc hợp tác đầu tư sản xuất “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” cho thấy TV360 đặt trọng tâm vào những tác phẩm có khả năng khơi dậy ký ức lịch sử, truyền cảm hứng và tạo cầu nối giữa di sản truyền thống với đời sống hiện đại. Các giá trị văn hóa không chỉ được nhắc lại, mà còn được tái hiện sinh động thông qua ngôn ngữ điện ảnh đương đại và sức mạnh công nghệ.

Trong thị trường điện ảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nội dung mang bản sắc Việt được xác định là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt và định hình xu hướng giải trí chất lượng cao.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: “Với TV360, đầu tư cho điện ảnh không chỉ là tham gia một dự án, mà còn là cách chúng tôi góp phần truyền tải nội dung Việt trên không gian số đến đông đảo công chúng hơn. Khi những câu chuyện mang tinh thần dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và lan tỏa nhờ công nghệ, đó không chỉ là sự kế thừa di sản, mà còn là động lực để văn hóa Việt Nam được thổi làn gió mới trong đời sống hôm nay và xa hơn nữa là đi ra quốc tế một cách đầy tự hào”.

Sau “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, TV360 dự kiến tiếp tục phát triển việc hợp tác đầu tư sản xuất phim điện ảnh và thêm nhiều loại hình nội dung mang giá trị cộng đồng như series lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và giáo dục mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Đây không chỉ là định hướng nội dung, mà còn là cam kết lâu dài của TV360 trong việc đồng hành cùng ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam, góp phần xây dựng không gian giải trí số hiện đại. Thông qua những bước đi này, TV360 kỳ vọng kiến tạo một hệ sinh thái nội dung Việt chất lượng cao - nơi mỗi tác phẩm không chỉ để thưởng thức, mà còn để ghi nhớ, lan tỏa, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” dự kiến ra rạp từ ngày 28/8, hướng tới dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).