AI hỗ trợ chỉ huy ra quyết định trên chiến trường, trong khi binh sĩ phối hợp với máy bay không người lái và robot thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tiến công, rà phá mìn và tiếp tế trong buổi diễn tập của quân đội Hàn Quốc.

Các máy bay không người lái (UAV) trinh sát quần thảo trên bầu trời, tìm kiếm vị trí đối phương. Hình ảnh trực tiếp được truyền về sở chỉ huy, nơi hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đề xuất phương án sử dụng hỏa lực.

Sau khi nhận lệnh từ chỉ huy tiểu đoàn, súng cối tự hành cỡ nòng 120mm khai hỏa, tiếp đó là các UAV cảm tử mang thuốc nổ lao xuống mục tiêu.

Đây là một phần trong cuộc diễn tập tác chiến tích hợp thuộc chương trình Army TIGER+ của Lục quân Hàn Quốc, tổ chức tại thao trường huấn luyện tổng hợp Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, hôm 14/10. Hoạt động cho thấy cách quân đội nước này hướng tới mô hình tác chiến kết hợp giữa binh sĩ, UAV và robot.

Binh lính di chuyển dưới sự che chắn của một drone trang bị súng trường trong buổi diễn tập tại Gyeonggi, Hàn Quốc hôm 14/10. Ảnh: Quân đội Hàn Quốc

Cuộc trình diễn bao gồm các nội dung trinh sát, tiến công, rà phá bãi mìn, chống UAV, cơ động thiết giáp và tiếp tế. Điểm đáng chú ý là các phương tiện không người lái được triển khai vào những khu vực nguy hiểm trước khi bộ binh tiến vào.

Mở đầu là các UAV trinh sát tầm ngắn. Nhiều chiếc hoạt động đồng thời, truyền hình ảnh về sở chỉ huy. Một UAV được trang bị súng trường cũng trình diễn khả năng vừa phát hiện vừa tấn công mục tiêu.

Tiếp đó là UAV trinh sát đa năng cấp tiểu đoàn và nhóm UAV được điều khiển từ một trạm mặt đất duy nhất. Các UAV sử dụng công nghệ chụp ảnh đa phổ và phát hiện tín hiệu vô tuyến bổ sung khả năng giám sát chiến trường.

“Hôm nay, chúng tôi vận hành 19 UAV trinh sát thuộc 9 chủng loại”, một quan chức Lục quân Hàn Quốc cho biết, đồng thời giải thích rằng hình ảnh truyền trực tiếp giúp chỉ huy nắm bắt tình hình chiến trường mô phỏng rõ hơn.

Dữ liệu trinh sát nhanh chóng được đưa vào quá trình tác chiến. Sau khi UAV phát hiện vị trí đối phương, các sĩ quan xem xét phương án hỏa lực do hệ thống AI đề xuất. Chỉ huy tiểu đoàn đưa ra quyết định cuối cùng, trước khi súng cối khai hỏa.

Ba UAV cảm tử mang lựu đạn sau đó được điều động nhằm vào khu vực mô phỏng nơi tập trung binh sĩ đối phương.

Robot và UAV đi trước bộ binh

Tại nội dung tiếp theo, Lục quân Hàn Quốc mô phỏng hoạt động vượt qua bãi mìn. Thay vì đưa binh sĩ trực tiếp vào khu vực nguy hiểm, quân đội triển khai các phương tiện trinh sát không người lái, UAV và thiết bị công binh để kiểm tra địa hình, xác định vị trí đối phương.

Máy bay không người lái, phương tiện mặt đất đa năng không người lái và robot bốn chân đi phía trước binh lính khi một chiếc drone che khuất tầm nhìn của kẻ thù. Ảnh: Quân đội Hàn Quốc

UAV tiến công đánh vào các chiến hào mô phỏng, trong khi một UAV khác tạo màn khói che khuất tầm quan sát của đối phương. Các hệ thống không người lái kiểm tra bãi mìn và tuyến phòng thủ, tạo điều kiện để những tổ hợp tác chiến gồm binh sĩ và máy móc tiến lên kiểm soát các vị trí trọng yếu hai bên tuyến đường.

Tiếp đó, xe chiến đấu bộ binh K21 chở tổ tác chiến hỗn hợp người - máy tiến vào khu vực, vừa cơ động vừa khai hỏa trúng mục tiêu. Từ trạm điều khiển UAV lắp trên xe, một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cất cánh, tiến công một vị trí khác.

Quân đội Hàn Quốc cũng trình diễn phương án đối phó UAV đối phương. Sau khi sở chỉ huy UAV phân biệt phương tiện của lực lượng mình với các mục tiêu bay đe dọa, hệ thống gây nhiễu thông minh lắp trên xe được kích hoạt.

Một xe K21 sau đó sử dụng đạn đa năng để bắn các UAV đang tiếp cận. Tiếp đến, tổ hợp phòng không laser Cheongwang khai hỏa vào một UAV trên không. Mục tiêu bốc cháy rồi rơi xuống đất.

Khi tuyến đường đã được kiểm soát, lực lượng công binh mở lối đi qua bãi mìn dưới sự yểm trợ của UAV tiến công. Đội hình không người lái đi đầu, tiếp theo là xe tăng K2 và xe chiến đấu bộ binh K21 tiến sâu vào tuyến phòng thủ mô phỏng của đối phương.

Binh sĩ xuống xe, tiến công vị trí cuối cùng và kiểm soát mục tiêu, dựa vào thông tin do UAV trên không và các phương tiện không người lái dưới mặt đất cung cấp.

Cuộc diễn tập khép lại bằng nội dung tiếp tế không người lái, ít kịch tính hơn: UAV vận tải đưa đạn dược và túi sơ cứu đến lực lượng tại vị trí vừa chiếm giữ, trong khi các phương tiện mặt đất không người lái vận chuyển thêm vật tư.

Một quan chức lục quân cho biết những hệ thống này có thể giảm số nhân lực cần thiết cho hoạt động tiếp tế, đồng thời đưa hàng hóa đến các khu vực có nguy cơ bị pháo kích hoặc nhiễm hóa chất.

Hướng tới mô hình một người điều khiển nhiều robot

Một máy bay trinh sát quan sát và xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa trong cuộc tập trận TIGER+ của quân đội tại Sân huấn luyện Tổng hợp Yangpyeong. Ảnh: Quân đội Hàn Quốc

Tại cuộc họp báo trước buổi diễn tập, Thiếu tướng Lee Kyung-jin, phụ trách chính sách của Lục quân Hàn Quốc, cho biết mục tiêu là đảo ngược mối quan hệ hiện nay giữa binh sĩ và phương tiện không người lái.

“Hiện tại, các hệ thống không người lái hỗ trợ binh sĩ. Chúng tôi muốn chuyển sang mô hình lấy phương tiện không người lái làm trung tâm, trong đó con người đảm nhiệm việc chỉ huy và kiểm soát”, ông Lee nói.

Tuy nhiên, những thiết bị được giới thiệu cũng cho thấy thách thức về nhân lực. Hiện nay, mỗi UAV hoặc robot nhìn chung vẫn cần một người vận hành riêng.

“Nếu muốn vận hành 10 UAV, chúng ta cần 10 người. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hệ thống một người điều khiển nhiều phương tiện”, ông Lee cho biết.

Tướng Kim Kyu-ha, Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, nhận định mục tiêu này đòi hỏi nhiều hơn việc mua sắm thêm UAV.

“Chúng ta cần một mạng lưới tích hợp, nhiều tầng. Hạ tầng số đóng vai trò thiết yếu để chuyển từ mô hình một người điều khiển một phương tiện sang một người giám sát nhiều phương tiện”, ông Kim nói.

Chuẩn tướng Nam Seung-hyun, Phó tham mưu trưởng phụ trách đổi mới quân sự của lục quân, xác định khả năng tích hợp là một trong những trở ngại lớn nhất.

“Hàn Quốc đã có nhiều công nghệ thành phần. Thách thức là làm thế nào kết nối chúng và vận hành như một hệ thống thống nhất”, ông Nam nói.

Lục quân Hàn Quốc bắt đầu thử nghiệm tổ tác chiến hỗn hợp người - máy từ tháng 7. Quân đội dự kiến mở rộng thử nghiệm lên cấp đại đội vào năm 2027 và cấp tiểu đoàn vào năm 2028.

Kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng để xác định cách tổ chức và vận hành các đơn vị tác chiến theo mô hình này.

(Theo Korea Times)