Ngày 16/3, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, vào chiều 15/3, Đài kiểm soát không lưu Cát Bi (TP Hải Phòng) phát hiện thiết bị UAV ở gần sân bay.

Cụ thể, khi chuyến bay số hiệu VJC280 hạ cánh thì phát hiện thiết bị UAV ở cách điểm chạm bánh khoảng 8km, độ cao 300m, di chuyển ngang qua đường bay.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 xác nhận quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, thiết bị UAV đã ảnh hưởng tới 6 chuyến bay đến và đi tại sân bay Cát Bi. Trong đó, 4 chuyến phải hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), 2 chuyến phải chờ cất cánh tại sân bay Cát Bi.

Đến rạng sáng 16/3, khi được xác nhận khu vực đã an toàn, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi mới khôi phục.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Hải Phòng tiếp tục rà soát, xử lý để ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực bay, gây mất an toàn hàng không.