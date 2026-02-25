Khu vực nút giao Quốc lộ 2 – đường dẫn vào Cao tốc Nội Bài – Lào Cai từ lâu được xem là một trong những “điểm đen” giao thông của Hà Nội.

Đặc biệt theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi vào cao tốc. Nguyên nhân do cao tốc Nội Bài – Lào Cai là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Lưu lượng phương tiện qua nút giao ngày càng tăng.

Mở rộng làn đường Quốc lộ 2 nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc để tăng khả năng lưu thông phương tiện.

Trong khi đó, mặt cắt đường tại đoạn giao với cao tốc còn hạn chế. Vào cuối tuần, lễ, Tết, lượng phương tiện tăng mạnh khiến khu vực thường xuyên quá tải, xe nối dài, ùn ứ hàng giờ.

Dòng xe từ Võ Văn Kiệt qua Quốc lộ 2 để vào cao tốc có lúc kéo dài hàng cây số. Nhiều xe tải xếp hàng ùn ngược về phía sân bay Nội Bài.

Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm cải tạo hạ tầng và tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao này.

Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông làm đại diện chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu Công ty Công trình giao thông 2 Hà Nội và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Thành thực hiện. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 3/2026.

Ông Nguyễn Viết Cường, cán bộ Phòng Giám sát duy tu (Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội) cho biết, dự án cải tạo gồm bốn tuyến chính.

Tuyến 1 dài hơn 507 m, từ đường Võ Văn Kiệt đến nút giao đèn tín hiệu vào cao tốc. Tuyến 2 dài gần 450 m, từ nút giao đường dẫn vào cao tốc đến nút giao lối ra cao tốc. Hai đoạn này sẽ được xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường.

​Sau khi điều chỉnh, hướng từ Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2 – nút giao đèn tín hiệu vào cao tốc được mở rộng từ 3 lên 5 làn xe. Chiều từ cao tốc ra đường Võ Văn Kiệt tăng từ 3 lên 4 làn xe.

Tuyến 3, đoạn đường dẫn vào cao tốc dài khoảng 250 m, được mở rộng từ 2 lên 3 làn xe. Tuyến 4, đoạn từ cao tốc đi ra dài khoảng 300 m được mở rộng mặt đường từ khoảng 6 m lên gần 9 m, đủ điều kiện tổ chức 2 làn xe.

Ngoài việc mở rộng mặt đường, dự án còn bổ sung hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên toàn khu vực.

Đoạn Quốc lộ 2 từ nút giao Võ Văn Kiệt đến nút xanh đèn đỏ ra vào cao tốc Nội Bài - Lao Cai được mở rộng lên 9 làn xe.

Ngay trước Tết Nguyên đán, các nhà thầu đã khẩn trương mở rộng tạm mặt đường phía phải của tuyến 1, cạp rộng thêm khoảng 4–5 m. Dải phân cách giữa trước đây trồng cây xanh được tháo dỡ để bổ sung làn xe trên Quốc lộ 2.

Đoạn kết nối từ Quốc lộ 2 vào cao tốc được mở rộng tạm lên 3 làn xe thay vì 2 làn như trước. Ở chiều từ cao tốc đi ra, mặt cắt đường cũng được điều chỉnh từ 6 m lên gần 9 m nhằm tăng khả năng thoát xe.

​"Nhờ mở rộng mặt đường và tổ chức lại giao thông, trong đợt cao điểm từ mùng 5 đến mùng 6 Tết – thời điểm người dân từ các tỉnh Tây Bắc trở lại Hà Nội – lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng không còn xảy ra ùn tắc kéo dài như trước", ông Cường nói.

​Đại diện đơn vị thi công cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, dự án có thể hoàn thành trong tháng 3/2026.