Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội Telegram rạng sáng nay (1/9), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và lãnh đạo Cơ quan Tình báo Ukraine Vasyl Maliuk về việc lực lượng an ninh nước này bắt giữ nghi phạm trong vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Andrii Parubii.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii trong cuộc họp hồi tháng 5/2019. Ảnh: President.gov.ua

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhân viên thực thi pháp luật vì đã làm việc nhanh chóng và phối hợp tốt… Nghi phạm đã có những lời khai đầu tiên. Công tác điều tra khẩn cấp đang được tiến hành để làm rõ mọi tình tiết của vụ việc này”, đoạn trích trong thông cáo của ông Zelensky viết.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko trong tuyên bố đưa ra sau đó đã hé lộ một số chi tiết liên quan tới vụ ám sát cũng như nghi phạm. “Tôi chỉ có thể nói rằng vụ ám sát trên đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận: Hành trình di chuyển của nạn nhân, tức ông Parubii, đã được nghiên cứu một cách tỉ mỉ; một lộ trình và kế hoạch trốn thoát đã được vạch sẵn”, ông Klymenko nói.

Trước đó vào ngày 30/8, các nhà chức trách Ukraine cho biết cựu Chủ tịch Quốc hội nước này Andrii Parubii đã bị bắn 5 phát đạn ở thành phố Lviv, và tử vong ngay tại hiện trường do vết thương quá nặng.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv với chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.

Ông từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004, và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013 - 2014. Ông Parubii từng là đại biểu Quốc hội Ukraine từ khóa 6 - 9. Trong khóa 8, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Ukraine.