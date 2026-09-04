Chiến dịch ứng dụng công nghệ sàng lọc lao tiên tiến, kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần phát hiện sớm bệnh lao và các vấn đề sức khỏe khác trong cộng đồng.

Một buổi khám sàng lọc lao tại Hải Đội 33, Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: FIT

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dân được sàng lọc lao miễn phí bằng X-quang ngực thẳng có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp xét nghiệm sinh học phân tử nhanh. Chiến dịch đồng thời sàng lọc một số bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm như hen-COPD, tăng huyết áp, đường huyết, BMI, ECG và các yếu tố nguy cơ như sử dụng rượu, thuốc lá. Việc ứng dụng hệ thống X-quang di động giúp đưa dịch vụ chẩn đoán kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân vùng hải đảo.

Đợt sàng lọc ứng dụng hệ thống X-quang di động POSKOM AirRay-20 và POSKOM AirRay Mini. Ảnh: FIT

Trong 10 ngày đầu, hơn 2.000 người dân đã tham gia sàng lọc; hơn 120 người được chuyển làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán lao và hơn 220 người được tư vấn, giới thiệu theo dõi các vấn đề sức khỏe khác.

Mặc dù có thể phòng ngừa và chữa khỏi, phát hiện muộn vẫn là một trong những rào cản lớn đối với mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Việc đưa các công nghệ chẩn đoán hiện đại trực tiếp đến Côn Đảo giúp giảm rào cản địa lý, thúc đẩy phát hiện sớm, điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiến dịch cũng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường y tế dự phòng, hướng tới việc từ năm 2026 mỗi người dân được khám hoặc sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc triển khai các dịch vụ sàng lọc chất lượng cao tại những địa bàn còn khó khăn như Côn Đảo góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho biết chiến dịch khẳng định tầm quan trọng của việc đưa các dịch vụ phòng, chống lao hiện đại đến gần cộng đồng.

TS.BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại sự kiện khai mạc đợt sàng lọc tại Côn Đảo. Ảnh: FIT

Ông Vo Luan Nguyen Quang, Chủ tịch tổ chức Friends for International Tuberculosis Relief, nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Stop TB Partnership, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ sáng kiến, cùng POSKOM cung cấp hệ thống X-quang di động tiên tiến. Sự hợp tác này giúp đưa dịch vụ sàng lọc lao chất lượng cao đến cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa như Côn Đảo, cho thấy công nghệ, quan hệ đối tác và cách tiếp cận dựa vào cộng đồng có thể đưa chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những người cần nhất”.

Ông Vo Luan Nguyen Quang phát biểu tại sự kiện khai mạc đợt sàng lọc tại Côn Đảo. Ảnh: FIT

Đối với người dân địa phương, chiến dịch giúp họ tiếp cận các dịch vụ sàng lọc sức khỏe hiện đại ngay tại Côn Đảo, giảm thời gian và chi phí di chuyển vào đất liền.

Ông Nguyễn Tri Phương, người dân tại Khu 4, Đặc khu Côn Đảo, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần vào đất liền khám sức khỏe đều mất nhiều thời gian và chi phí. Việc có dịch vụ sàng lọc ngay tại Côn Đảo rất ý nghĩa, thuận tiện và giúp tôi yên tâm hơn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để người dân có cơ hội phát hiện bệnh sớm”.

Ảnh: Ông Nguyễn Tri Phương, người dân khu 4, Đặc khu Côn Đảo, tham gia buổi khám sàng lọc lao tại Khu 5, Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: FIT

Chiến dịch tại Côn Đảo là hoạt động thực địa đầu tiên trong dự án hợp tác giữa FIT và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nhằm tăng cường phát hiện chủ động bệnh lao thông qua sàng lọc cộng đồng giai đoạn 2026 - 2028. Kết hợp công nghệ tiên tiến, hợp tác quốc tế và chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, sáng kiến góp phần hỗ trợ Chương trình Chống lao TP.HCM và xây dựng hệ thống y tế dự phòng vững mạnh, công bằng hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

(Nguồn: Friends for International Tuberculosis Relief – FIT)