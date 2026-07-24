Đây là bước tiến quan trọng của Uniqlo trong chiến lược đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên cả nước. Sau khi hai cửa hàng mới chính thức đi vào hoạt động, quy mô mạng lưới bán lẻ của Uniqlo sẽ đạt 34 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ khách hàng sau 7 năm thương hiệu hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Việc lựa chọn Thanh Hóa và Quảng Ninh làm hai điểm đến tiếp theo nằm trong định hướng mở rộng của Uniqlo đến những thị trường địa phương đang ghi nhận sự phát triển đồng thời về kinh tế, hạ tầng, du lịch và nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Có mặt tại 2 trung tâm tăng trưởng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Là một trong những địa phương có quy mô diện tích và dân số lớn của cả nước, Thanh Hóa giữ vai trò trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2025, quy mô GRDP của địa phương đạt khoảng 333.617 tỷ đồng, cao nhất khu vực, trong khi tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,27%. Du lịch cũng tiếp tục là một động lực đáng chú ý khi Thanh Hóa đón hơn 16,2 triệu lượt khách trong năm 2025.

Trong khi đó, Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng quan trọng khu vực phía Bắc, với Thành phố Hạ Long giữ vai trò trung tâm du lịch, dịch vụ nổi bật của tỉnh. Năm 2025, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, cao nhất cả nước. Cùng năm, tỉnh Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh lợi thế từ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và ngành công nghiệp “không khói”, nền tảng phát triển đa dạng về công nghiệp, cảng biển, thương mại và dịch vụ cũng tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng tại địa phương.

Việc hiện diện tại hai địa phương này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu, mà còn giúp khách hàng tiếp cận thuận tiện hơn với các sản phẩm LifeWear và trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Mở rộng khả năng phục vụ đến khách hàng địa phương

Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Thanh Hóa sẽ sở hữu diện tích bán hàng khoảng 1.000 m².

Nằm tại nút giao thông lớn bậc nhất thành phố và chỉ cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 10 phút di chuyển, cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Thanh Hóa sở hữu vị trí thuận lợi để kết nối cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Vị trí gần các khu đô thị và khu dân cư mới hiện đại cũng tạo điều kiện để Uniqlo phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của các gia đình, khách hàng trẻ và cộng đồng cư dân đang phát triển tại đây.

Cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Thanh Hóa (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Trong khi đó, cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Hạ Long sẽ được đặt tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long, với diện tích bán hàng khoảng 1.000 m².

Tọa lạc trên Quốc lộ 18, cách cao tốc Hải Phòng - Hạ Long khoảng 12 km và kết nối với các tuyến đường chính như Trần Nhân Tông, Hoàng Quốc Việt và Trần Phú, cửa hàng sở hữu khả năng tiếp cận thuận tiện từ nhiều khu vực của Quảng Ninh. Vị trí này được kỳ vọng sẽ giúp Uniqlo phục vụ hiệu quả cả người dân địa phương lẫn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Hạ Long (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng lần này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam cho biết: “Thanh Hóa và Quảng Ninh là hai tỉnh thành có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc cùng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Việc khai trương hai cửa hàng mới, mở rộng hệ thống bán lẻ lên 34 cửa hàng trên toàn quốc, là một cột mốc đầy ý nghĩa trong hành trình gắn bó lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn Uniqlo Aeon Mall Thanh Hóa và Uniqlo Aeon Mall Hạ Long không chỉ mang đến các sản phẩm LifeWear và trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn toàn cầu, mà còn trở thành những điểm đến đáng tin cậy, đồng hành cùng đời sống thường nhật của khách hàng và cộng đồng địa phương.”

(Nguồn: Uniqlo Việt Nam)