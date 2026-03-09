Trước đó, ngày 28/2/2025, công ty cũng đã được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, trên mạng viễn thông di động mặt đất. Như vậy, “bộ đôi” giấy phép là nền tảng giúp Unistream có thể đáp ứng đa dạng kịch bản triển khai dịch vụ cho khách hàng.

Cấp phép theo khung pháp lý mới nhất

Giấy phép số 744/GP-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/02/2026, có hiệu lực đến ngày 04/02/2036, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.

Giấy phép được cấp căn cứ theo Luật Viễn thông ngày 24/11/2023 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành, bao gồm Nghị định 163/2024/NĐ-CP và các quy định liên quan đến phân quyền, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc cấp phép theo hệ thống pháp lý mới khẳng định năng lực đáp ứng điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với định hướng quản lý viễn thông trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Phạm vi và phương thức cung cấp dịch vụ

Theo nội dung giấy phép, Unistream được phép cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản – dịch vụ thoại trên mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất, với phạm vi liên lạc trong nước và phạm vi cung cấp trên toàn quốc.

Doanh nghiệp triển khai theo phương thức bán lại dịch vụ viễn thông, kết nối cuộc gọi vào mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp đã được cấp phép. Mô hình này cho phép tận dụng hạ tầng hiện có trên thị trường, đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Theo quy định, doanh nghiệp không được phân bổ mã, số viễn thông riêng để cung cấp dịch vụ theo giấy phép này và phải tuân thủ quy hoạch, quản lý kho số viễn thông quốc gia.

Quyền xây dựng hệ thống kỹ thuật và sử dụng tài nguyên Internet

Giấy phép cho phép Unistream xây dựng, lắp đặt và sở hữu hệ thống thiết bị viễn thông và đường truyền dẫn trong phạm vi cơ sở của mình; đồng thời được thuê đường truyền để kết nối hệ thống nội bộ với mạng viễn thông công cộng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định quản lý tài nguyên Internet. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển các dịch vụ viễn thông và nền tảng số tích hợp trong tương lai.

Cam kết tuân thủ tiêu chuẩn, an toàn và nghĩa vụ pháp lý

Theo nội dung giấy phép, Unistream có trách nhiệm:

- Triển khai dịch vụ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông.

- Tuân thủ các quy định về quản lý giá cước, khuyến mại.

- Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông.

- Bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Với thời hạn giấy phép 10 năm (2026–2036), Unistream có điều kiện xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thoại cố định và các giải pháp viễn thông tích hợp.

Trong bối cảnh thị trường viễn thông ngày càng cạnh tranh và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc được cấp phép theo Luật Viễn thông 2023 là bước đi chiến lược, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

(Nguồn: Unistream)