Đến xóm 5, xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, hỏi thăm nhà anh Phạm Văn Sang (SN 1988), ai cũng biết bởi hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh. Là lao động chính, gánh vác cuộc sống của gia đình 5 người gồm mẹ già, vợ và hai con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5, nhưng anh đã tử vong trong lúc đi làm.

Căn nhà 5 gian được xây dựng từ năm 1974 do ông nội để lại nay đã xuống cấp, dột nát. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ và chiếc giường đơn sơ.

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi chồng mất nhưng chị Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa thể tin đó là sự thật

Bà Phan Thị Thư (68 tuổi), mẹ anh Sang, vẫn chưa nguôi ngoai sau những ngày mất con. Bà cho biết: "Tối 13/10, gia đình nhận được điện thoại về việc con trai mất tích khi tàu đang neo đậu ở sông Đáy (đoạn chảy qua xã Gia Trấn, Ninh Bình - PV)".

Ngay sau đó, người nhà đã đến khu vực mất tích, cầu mong anh Sang chỉ đi đâu đó chơi với bạn chưa về.

Nhưng rồi phép màu đã không đến. Dù được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nhưng đến sáng 15/10, thi thể anh Sang mới được tìm thấy cách nơi neo đậu tàu khoảng 10km, xuôi về phía hạ lưu sông Đáy.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Sang là lao động chính nhưng không may tử nạn trong lúc đi làm

Gia đình bà Thư có 5 người con. Trong đó, anh Sang là con út và đã đi tàu hàng 10 năm nay. Anh Sang cũng là lao động chính, đi làm để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Trên khuôn mặt thất thần, tiều tụy, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1992) - vợ anh Sang, không khỏi xót xa khi người chồng đầu ấp tay gối với mình đột ngột qua đời.

Chị Huyền cho biết, chị và anh Sang lập gia đình năm 2014, năm 2015 sinh cháu trai đầu lòng. Từ đó, chị nghỉ việc ở nhà chăm con, cấy vài sào ruộng, đan lát thủ công kiếm thêm thu nhập phụ chồng chăm lo gia đình với mong muốn cuộc sống sau này khấm khá hơn.

“Chồng tôi đi triền miên, tháng về nhà được 1-2 hôm. Hôm nào bốc hàng gần nhà thì lại tranh thủ chạy qua nhà một chút. Có những năm anh chỉ về ăn Tết được vài ngày rồi lại phải đi làm, có năm ở lại trực tàu, không về ăn Tết được", chị Huyền nói.

Hôm nghe tin chồng mất tích, chị Huyền như sét đánh ngang tai: “Lúc ấy mưa to, gió lớn, sấm sét ầm ầm nên tôi đành ở nhà để người thân đến hiện trường. Tôi chỉ hy vọng chồng mình đi đâu đó hoặc rơi xuống sông và được ai đó cứu vớt về nhà thôi”, chị Huyền nói.

Nhưng hy vọng ấy tắt lịm khi sáng hôm sau, người thân phát hiện chiếc dép của anh Sang nằm giữa hai tàu neo đậu. Chị Huyền hiểu rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

“Khi thấy dép của chồng dưới sông, tôi chẳng còn nghĩ được gì, chỉ muốn đi theo anh. Nhưng nghĩ đến 2 con còn nhỏ và mẹ già, tôi tự nhủ phải cố gắng chấp nhận, vượt qua nỗi đau này”, chị Huyền nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng gọi tên chồng trong tuyệt vọng.

Anh Sang tử nạn bỏ lại mẹ già, người vợ ốm yếu cùng 2 con nhỏ

Gia đình cho biết, trước khi gặp nạn, anh Sang dự định cố gắng đi làm đến hết năm để tích góp thêm chút vốn, đồng thời vay mượn thêm tiền nhằm xây lại căn nhà kiên cố, che mưa chắn gió cho mẹ già và vợ con. Thế nhưng ước mơ giản dị ấy còn dang dở, và anh đã không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Ông Nguyễn Văn Âu, trưởng xóm 5 (xã Định Hóa, Ninh Bình), cho hay gia đình anh Sang thuộc diện khó khăn. Ngôi nhà đã xuống cấp, thiếu thốn đủ bề, trong khi anh lại là lao động chính. Sự ra đi đột ngột của anh để lại mẹ già bệnh tật, người vợ ốm yếu và hai con thơ đang tuổi ăn học, khiến cuộc sống vốn chật vật nay càng thêm bế tắc.

Bên trong căn nhà của gia đình không có bất kỳ tài sản gì đáng giá

Bản thân bà Thư mắc bệnh tiểu đường và tuyến giáp. Tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nên bà chỉ có thể ở nhà phụ giúp việc nhà và trông cháu mỗi khi con cái đi vắng.

Còn chị Huyền sức khỏe yếu từ nhỏ, không thể làm việc nặng nhọc. Thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng cấy lúa và nhận đan lát thủ công tại nhà để kiếm thêm. Cuộc sống vốn khó khăn càng trở nên bế tắc khi chị và các con mất đi chỗ dựa duy nhất trong gia đình.