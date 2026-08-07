Người bệnh cần được chữa cả nỗi sợ

"Tôi chỉ mong được dự đám cưới con trai. Nếu ra đi trước ngày đó thì day dứt lắm, bác sĩ ơi.", lời tâm sự của ông N.A.T. (SN 1962, TPHCM), mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, với bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Thời điểm nhập viện vào tháng 4, ông T. trong tình trạng rất nặng, được chỉ định điều trị chăm sóc giảm nhẹ. Bi quan về bệnh tật, ông gần như buông xuôi, không chịu ăn uống, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

"Tôi nhận ra điều bệnh nhân cần lúc đó không chỉ là thuốc. Bác cần một lý do để tiếp tục chiến đấu", bác sĩ Tuấn Anh nhớ lại.

Sau nhiều lần trò chuyện, bác sĩ động viên ông cố gắng điều trị, cải thiện dinh dưỡng để thực hiện mong muốn lớn nhất là có mặt trong ngày con trai thành gia lập thất.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định động viên tinh thần bệnh nhân ung thư. Ảnh: Thanh Huyền

Từ mục tiêu rất đời thường ấy, người đàn ông dần thay đổi. Ông ăn uống tốt hơn, hợp tác điều trị hơn và đến tháng 5 đã có thể dự trọn vẹn lễ cưới của con. Đến nay, ông vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều bệnh nhân ung thư rơi vào trạng thái lo âu, tuyệt vọng ngay sau khi biết chẩn đoán, thậm chí mất động lực điều trị.

Trong nhiều năm điều trị bệnh nhân ung thư, bác sĩ Tuấn Anh nhận thấy những câu hỏi ông nhận được không chỉ xoay quanh bệnh lý.

"Họ hỏi còn sống được bao lâu, chi phí điều trị thế nào, nếu không đủ tiền thì phải làm sao, khi bệnh tiến triển sẽ đau đớn ra sao...", bác sĩ kể.

Không ít người còn tìm đến bác sĩ để chia sẻ những điều chưa từng nói với người thân: Một ước mơ còn dang dở, nỗi lo cho con cái hay cảm giác sợ hãi trước cái chết.

Theo bác sĩ, khi những nút thắt tâm lý được tháo gỡ, người bệnh thường hợp tác điều trị tốt hơn, duy trì dinh dưỡng, vận động và tuân thủ phác đồ, từ đó cải thiện chất lượng sống.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho biết điều trị ung thư không chỉ nhằm kiểm soát khối u mà còn giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chăm sóc tinh thần ngày càng được xem là một phần của quá trình điều trị toàn diện.

Người thân cũng cần được nâng đỡ

Không chỉ bệnh nhân, người trực tiếp chăm sóc cũng phải đối diện với áp lực tâm lý kéo dài.

Ông P.V.D. (45 tuổi, TP.HCM) nhiều tháng nay nghỉ việc để chăm sóc mẹ mắc ung thư đại tràng. Anh luôn tự trách vì cho rằng việc bồi bổ quá nhiều dinh dưỡng đã vô tình khiến bệnh của mẹ nặng hơn.

Thân nhân người bệnh ung thư đang được tư vấn tâm lý tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Ảnh: Thanh Huyền

Suy nghĩ ấy khiến anh mất ngủ kéo dài, kiệt sức và nhiều lúc không còn đủ tỉnh táo để chăm sóc mẹ.

"Tôi chỉ muốn biết mình có thực sự làm sai hay không, để không phải sống trong cảm giác dằn vặt nữa", ông chia sẻ khi đăng ký tham gia buổi tư vấn tâm lý dành cho thân nhân bệnh nhân ung thư.

Theo các bác sĩ, người chăm sóc thường chịu áp lực không kém bệnh nhân nhưng lại ít khi được quan tâm. Khi người thân rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần, chất lượng chăm sóc bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng.

Chiều 7/8, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc ngay tại khu điều trị, đồng thời bố trí chuyên gia tư vấn tâm lý cho hơn 20 thân nhân bệnh nhân ung thư nhằm hỗ trợ họ giải tỏa những áp lực trong quá trình đồng hành cùng người bệnh.

Các bác sĩ cho rằng bên cạnh thuốc men và kỹ thuật điều trị, sự lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tâm lý đúng lúc có thể trở thành nguồn động lực giúp cả bệnh nhân lẫn người thân vững vàng hơn trong hành trình chống chọi với bệnh tật.