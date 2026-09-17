Chương trình ưu đãi được Lynk & Co áp dụng từ tháng 9, dành cho các chủ sở hữu dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, người mua các phiên bản Lynk & Co 02 sẽ nhận bộ sạc cầm tay 3,5 kW, kết nối thông qua các ổ điện dân dụng 220 V. Hãng tặng kèm và lắp đặt bộ sạc treo tường tại nhà công suất 7 kW, có thể quy đổi 5 triệu đồng.

Lynk & Co 02 và fashionista Quỳnh Anh Shyn đại diện cho phong cách thời trang, cá tính và trẻ trung.

100 chủ sở hữu đầu tiên của Lynk & Co 02 sẽ nhận thêm gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước), kèm gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (quy đổi 9 triệu đồng).

Đại diện Lynk & Co cho biết, chương trình ưu đãi được hãng đưa ra nhằm hỗ trợ những người tiên phong sử dụng dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng ở thị trường Việt Nam. Nằm trong chiến lược phát triển các dòng xe điện hóa và hybrid cắm sạc ngoài, Lynk & Co Việt Nam đặt mục tiêu phủ 100% trạm sạc tại các showroom và công trình thuộc hệ sinh thái Tasco Auto trên toàn quốc.

Nửa đầu năm nay, Tasco Auto và đối tác đã vận hành 35 trụ sạc DC trên toàn quốc, đồng thời hệ thống trạm sạc Esky đã vận hành 35 trụ sạc trên toàn quốc, gồm 23 trụ DC và 12 trụ AC.

Điểm nhấn Lynk & Co 02 – eSUV thể thao cá tính

Việc ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên – Lynk & Co 02 giúp hãng mở rộng tiềm năng tiếp cận người dùng cao cấp, bên cạnh các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, hybrid và hybrid hiệu suất cao.

Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 có thiết kế điệu đà, hướng đến vẻ thời trang và cá tính.

Lynk & Co 02 sở hữu thiết kế gầm cao phong cách coupe với phần trụ C vuốt về phía sau điệu đà. Tổng thể thân xe là những đường nét bo tròn, tạo vẻ tối giản và đậm tính thời trang, đến từ ngôn ngữ thiết kế The Next Day thế hệ thứ 2.

Mẫu eSUV sử dụng nền tảng khung gầm điện hóa chuyên biệt SEA (Sustainable Experience Architecture), được hãng phát triển trong 5 năm với đội ngũ khoảng 2.000 kỹ sư, ngân sách đầu tư hơn 2,65 tỷ USD và sử dụng trên hơn 18 mẫu xe thuộc các thương hiệu toàn cầu như Volvo, Smart, Polestar, Zeekr.

Phần đuôi xe tạo điểm nhấn thú vị với dải đèn hậu tích hợp cánh gió thể thao.

Nội thất Lynk & Co 02 mang phong cách tối giản, hướng đến trải nghiệm cao cấp như các mẫu 08 hay Lynk & Co 900. Hãng tiết giảm tối đa các nút bấm cơ học, màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2,5K là nơi tùy chỉnh hầu hết các chức năng trên xe. Dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon công suất 1.600 W, công nghệ âm thanh vòm có trên phiên bản cao cấp.

Lynk & Co 02 trang bị môtơ điện ở cầu sau, công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ giới hạn tối đa 180 km/h. Bộ pin dung lượng 66 kWh cho phạm vi hoạt động 435 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kW với thời gian sạc 10-80% trong 30 phút. Trong khi sạc AC tối đa 11 kW. Ngoài ra, xe còn có tính năng V2L công suất 3,3 kW.

Nội thất Lynk & Co 02 hướng đến vẻ tinh giản, vật liệu cao cấp và đa dạng công nghệ.

Mẫu xe thuần điện cá tính được Lynk & Co ứng dụng nhiều công nghệ an toàn, hỗ trợ lái ADAS đa tính năng, như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ giữ và cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện trong điểm mù BSM, cảnh báo mở cửa DOW, hỗ trợ tránh va chạm khẩn cấp EMA, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường TJA...

Lynk & Co 02 gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh xe thuần điện có mức tăng trưởng nhanh trong khoảng 2 năm qua. Xe được phân phối chính hãng với hai phiên bản gồm Pro giá 818 triệu đồng và Halo giá 898 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)