Tôi đã mua và sử dụng một chiếc xe Đức từ mới, đến nay đã hơn 9 năm. Từ khi mua mới đến nay, tôi vẫn giữ thói quen đưa xe vào xưởng dịch vụ chính hãng để bảo dưỡng định kỳ, thay thế phụ tùng đúng mốc thời gian, theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Xe đã hết bảo hành, có nhất thiết phải đưa vào hãng bảo dưỡng định kỳ? Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với một chiếc xe đã hết bảo hành, việc tiếp tục đưa xe vào hãng là khá tốn kém. Thay vào đó, chủ xe có thể lựa chọn các gara uy tín bên ngoài để bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng với chi phí thấp hơn mà chất lượng không thua kém.

Điều này khiến tôi khá băn khoăn. Với một chiếc xe Đức đã sử dụng nhiều năm, nên tiếp tục gắn bó với xưởng dịch vụ chính hãng hay chuyển sang gara ngoài để tiết kiệm chi phí? Và liệu gara bên ngoài có đủ hệ thống máy móc, tay nghề hay phụ tùng chính hãng để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không?

Qua VietNamNet, rất mong nhận được tư vấn từ các chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng xe lâu năm. Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Huy Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội)

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