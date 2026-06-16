Bên cạnh ưu đãi trực tiếp cho Monjaro và EX5 EV, nhà phân phối Tasco Auto đồng thời tăng tốc mở rộng mạng lưới đại lý, công bố chương trình đặc quyền “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” trên toàn quốc.

Giảm áp lực chi phí lăn bánh, sạc pin

Nhằm tối ưu chi phí sở hữu xe cho khách hàng, chương trình ưu đãi lớn tháng 6 được áp dụng riêng cho dòng xe chủ lực của Geely: Monjaro và EX5 EV.

Trong tháng 6 này, khách hàng lựa chọn Geely Monjaro phiên bản Premium sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm 1% giá trị xe - tương đương khoảng 99 triệu đồng tiền mặt (tùy khu vực). Phiên bản Flagship nhận mức hỗ trợ tương đương 4% giá trị xe - tương đương khoảng 40 triệu đồng tiền mặt. Việc giảm thẳng áp lực thuế trước bạ giúp khách hàng tiết kiệm khoản chi phí lăn bánh thực tế rất lớn.

Là dòng xe flagship gầm cao được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu CMA hiện đại, Monjaro sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ khối động cơ 2.0TD công suất 238 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD BorgWarner thế hệ thứ 6. Sự êm ái và ổn định thân xe được đảm bảo bởi hệ thống treo điều khiển giảm chấn liên tục CCD.

Bên trong khoang cabin, Monjaro sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.845 mm rộng rãi, trang bị hệ điều hành GEELY ONE OS chạy chip Qualcomm Snapdragon 8155 mượt mà và điều hòa tự động 3 vùng tiên tiến.

Bên cạnh dòng xe xăng, khách hàng dịch chuyển sang dòng xe thuần điện thông minh Geely EX5 EV cũng được áp dụng nhiều ưu đãi. Để giúp người tiêu dùng giải quyết triệt để bài toán chi phí sạc pin tại nhà, phiên bản EX5 EV Pro được hỗ trợ 45 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm combo 2 bộ sạc gồm một sạc cầm tay 2.2kW hoặc 3.5kW và một sạc 7kW tại nhà.

Đối với phiên bản EX5 EV Max, mức hỗ trợ tiền mặt là 30 triệu đồng đi kèm gói quà tặng song sạc tương tự. Trong trường hợp không nhận bộ sạc 7kW tại nhà, khách hàng của cả hai phiên bản được quy đổi trực tiếp thành 5 triệu đồng tiền mặt.

Được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thông minh GEA (Geely Electric Architecture), EX5 EV sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản tương lai với hệ số cản gió cực thấp chỉ 0.269 Cd giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Xe mang đến không gian rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.750 mm và không gian sử dụng hữu ích lên tới 85%.

EX5 EV được trang bị hệ thống truyền động điện thông minh 11 trong 1, kết hợp cùng pin Aegis Short Blade an toàn vượt trội, cho phép sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 20 phút và đạt tầm nền di chuyển ấn tượng.

Trải nghiệm khoang lái của xe được nâng tầm tối đa nhờ hệ thống giải trí Flyme Auto mượt mà, đi kèm hệ thống âm thanh 16 loa mang lại không gian thư giãn sống động cho mọi gia đình.

Tiếp lực bằng hạ tầng đại lý và mạng lưới trạm sạc

Niềm tin của người tiêu dùng đối với các dòng xe Geely còn được củng cố bằng năng lực hạ tầng từ nhà phân phối. Đặt trong bối cảnh Tasco Auto đang sở hữu mạng lưới showroom lớn trên toàn quốc, thương hiệu Geely đang tăng tốc bản địa hóa thông qua việc đưa hai đại lý tiêu chuẩn toàn cầu mới vào hoạt động ngay trong tháng 6 này.

Cột mốc đầu tiên diễn ra vào ngày 7/6/2026 khi Đại lý Tasco Vĩnh Long (166 Tân Xuân, Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long) khai trương, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của hệ thống tại khu vực phía Nam. Đây đồng thời là cột mốc đánh dấu showroom thứ 151-152 trong hệ thống Tasco Auto trên toàn quốc, tiếp tục khẳng định tốc độ mở rộng mạnh mẽ cùng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ngay sau đó, vào ngày 24/6/2026, nhà phân phối tiếp tục đưa vào vận hành Đại lý 3S Geely - Lynk & Co Bình Định, đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu xe gia đình thông minh cho đến các dòng xe hạng sang cao cấp.

Đặc biệt, ngay tháng 6 này, Tasco Auto kích hoạt chương trình “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” với hệ thống 26 đặc quyền toàn diện dành cho tất cả chủ sở hữu xe Geely và Lynk & Co trên toàn quốc.

Chương trình được xây dựng vững chắc dựa trên 3 trụ cột cốt lõi, mang lại lợi ích kinh tế và trải nghiệm vượt trội cho người tiêu dùng: từ 16 đặc quyền cá nhân hóa chăm sóc toàn trình (tặng bảo hiểm, thẻ VETC eTag nâng hạng Loyalty, cứu hộ 24/7 và sử dụng không gian làm việc Tasco Co-Club), 8 đặc quyền kết nối cộng đồng - sẻ chia tri thức (tham gia diễn đàn doanh nhân, Fan Club bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto), cho đến 2 đặc quyền gắn kết kinh tế trực tiếp khi giới thiệu hoặc mua thêm xe mới.

Bích Đào