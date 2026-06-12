Bức tranh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam tháng 5/2026 cho thấy sự giằng co quyết liệt ở phân khúc xe MPV 7 chỗ xăng phổ thông. Sức mua chung không có sự bứt phá, khiến bảng xếp hạng doanh số ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi kẻ "lao dốc" không phanh, người tăng trưởng nhẹ.

Cú "sẩy chân" của Toyota Veloz Cross và sự ổn định của Mitsubishi Xpander

Tâm điểm của tháng 5 chính là màn hoán đổi vị trí ở nhóm dẫn đầu. Nếu như trong tháng 4, Toyota Veloz Cross gây sốc khi "lật đổ" Xpander với 1.503 xe thì bước sang tháng 5, mẫu xe của Toyota lại ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng tới 47%, chỉ bán ra 797 xe.

Dù vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm, Veloz Cross vẫn đạt con số ấn tượng 4.475 xe, vững vàng ở vị trí á quân. Nguyên nhân chính cho cú "lao dốc" này rất có thể là do lượng xe bán ra đã dồn vào tháng trước khiến nhu cầu thị trường trong tháng 5 bị hút cạn và chững lại tự nhiên.

Đáng chú ý, doanh số của Xpander trong tháng 5 đạt 1.236 xe, giảm nhẹ 2,9% so với tháng 4 (1.273 xe) nhưng chừng đó là quá đủ để mẫu xe của Mitsubishi lấy lại vị trí số 1. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2026, Xpander tiếp tục có 6.740 xe được giao đến tay khách hàng, bỏ xa các đối thủ bám đuổi.

Toyota Innova Cross duy trì phong độ, KIA Carnival vượt mặt đàn em Carens

Vị trí thứ 3 tiếp tục gọi tên một đại diện khác của Toyota là Innova Cross. Mẫu MPV cỡ trung này đang cho thấy phong độ vô cùng ổn định khi bán ra 733 xe trong tháng 5, tăng nhẹ 4,5% so với mức 701 xe của tháng 4. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Innova Cross đạt 3.953 xe.

Toyota Innova Cross vẫn duy trì sức mua ổn định nhờ giá bán tốt. Ảnh: Toyota Mỹ Đình

Kể từ khi ra mắt thế hệ mới và việc bổ sung thêm phiên bản giá rẻ 730 triệu đồng, Innova Cross luôn duy trì sức hút tốt nhờ sự lột xác về thiết kế và trang bị, nguồn cung từ nhà máy cũng đang dần ổn định hơn để đáp ứng nhu cầu gia đình.

Bám đuổi ngay phía sau là bộ đôi đến từ thương hiệu KIA. "Chuyên cơ mặt đất" KIA Carnival xếp ở vị trí thứ 4 với doanh số 400 xe, tăng nhẹ 3,6% so với tháng trước (386 xe), nâng tổng doanh số lũy kế lên 1.860 xe. Với đặc thù là MPV cỡ lớn cao cấp, KIA Carnival ít chịu ảnh hưởng bởi biến động giá cả mà phụ thuộc vào nhu cầu mua sắm của giới doanh nhân và công ty.

Trong khi đó, người đàn em KIA Carens đứng ở vị trí thứ 5 với 372 xe, giảm cực nhẹ 0,5% so với tháng 4. Tuy nhiên, tính tổng 5 tháng đầu năm, Carens vẫn nhỉnh hơn Carnival với 2.067 xe được bán ra. Thực tế, KIA Carens đang chịu áp lực cạnh tranh cực lớn từ các đối thủ Nhật Bản cùng tầm giá.

Nửa dưới bảng xếp hạng: Khuyến mại là "cứu cánh"

Khu vực nửa dưới bảng xếp hạng, Hyundai Stargazer sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp đã tạo được cú hích trong tháng 4, nhưng sức nóng này bắt đầu hạ nhiệt trong tháng 5. Mẫu xe Hàn Quốc chỉ bán được 301 xe trong tháng 5, giảm mạnh 27,6% so với tháng 4 (416 xe), đẩy mẫu xe này xuống vị trí thứ 6.

Sức nóng của Hyundai Stargazer bắt đầu hạ nhiệt trong tháng 5. Ảnh: HTC

Thiết kế mang hơi hướng tương lai có phần kén khách, cộng với việc thiếu vắng các bản nâng cấp đột phá khiến Stargazer đang dần hụt hơi trong cuộc đua doanh số. Lũy kế 5 tháng của Stargazer đạt 1.686 xe.

Trái ngược với Stargazer, Honda BR-V lại ghi nhận mức tăng trưởng dương 11,5%, đạt 222 xe trong tháng 5. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1.127 xe. Hyundai Custin giảm nhẹ 4% xuống còn 95 xe, lũy kế đạt 510 xe. Suzuki XL7 dù tăng trưởng 17,4% nhưng doanh số vẫn khá lẹt đẹt, chỉ đạt 74 xe, lũy kế đạt 916 xe.

Các vị trí cuối bảng không có nhiều bất ngờ. Toyota Avanza Premio gây thất vọng khi chỉ bán ra 66 chiếc, giảm sâu 45,4% so với tháng 4. Việc định vị sản phẩm lấp lửng và thiết kế kém bắt mắt, kết hợp với đàn anh Veloz Cross liên tục giảm giá vô tình làm khó chính Avanza, khiến mẫu xe này thường xuyên rơi vào tình trạng ế ẩm.

Đáng thất vọng nhất phải kể đến Toyota Avanza Premio. Tương tự như "người anh em" Veloz, Avanza sụt giảm doanh số tới 45,4%, từ 121 xe trong tháng 4 xuống vỏn vẹn 66 xe trong tháng 5, đứng áp chót bảng xếp hạng. Việc định vị sản phẩm lấp lửng và thiết kế kém bắt mắt hơn hẳn Veloz khiến Avanza Premio .

Chốt sổ phân khúc là mẫu MPV hạng sang cỡ lớn Toyota Alphard với 32 xe bán ra, giảm 8,5%, đạt doanh số lũy kế 154 xe trong 5 tháng đầu năm 2026.

Nhìn chung, cuộc đua phân khúc MPV tại Việt Nam trong nửa cuối năm 2026 dự báo sẽ còn nhiều khốc liệt. Các hãng xe chắc chắn sẽ phải tung ra nhiều chính sách kích cầu mạnh tay hơn nữa để giành giật thị phần trong bối cảnh người tiêu dùng đang ngày càng thắt chặt chi tiêu.

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