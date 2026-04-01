Càng chạy càng lãi, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ tài xế dịch vụ

Đối với tài xế dịch vụ - nhóm lao động có tần suất di chuyển cao, bài toán kinh tế luôn là yếu tố phải cân nhắc nhiều nhất. Trong mô hình vận doanh bằng xe xăng, chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình vận hành hàng ngày. Khi chuyển sang xe điện đổi pin, yếu tố này gần như được triệt tiêu.

Lợi thế đó càng trở nên rõ nét hơn khi đi cùng chính sách hỗ trợ trực tiếp của GSM. Theo công bố của GSM, tài xế dịch vụ khi tham gia vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê, đổi pin trong 3 năm. Theo đánh giá của reviewer Đình Nam, đây là chính sách ưu đãi chất lượng giúp tài xế dịch vụ tiết kiệm chi phí tối đa.

“Trong khi giá xăng dầu biến động khó lường thì tài xế dịch vụ vừa được miễn phí thuê pin, vừa miễn tiền đổi pin. Tính ra các bác tài có thể tiết kiệm được cả chục triệu đồng mỗi năm”, reviewer này phân tích.

Theo tính toán, nếu một tài xế Xanh SM Platform sử dụng hết 2 viên pin mỗi ngày, khoản tiết kiệm từ chính sách đổi pin miễn phí là 18.000 đồng/ngày (9.000 đồng/lần đổi pin). Cộng thêm mức 300.000 đồng/tháng từ chính sách miễn phí thuê pin, tổng số tiền tiết kiệm mỗi tháng lên tới 840.000 đồng. Sau 3 năm, khoản lợi ích cộng dồn có thể vượt 30 triệu đồng.

Chuyên gia xe Mạnh Linh đánh giá, chính sách miễn phí toàn diện của Xanh SM có thể xem là một cú “chốt hạ”, khiến xe điện đổi pin trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt giới tài xế đang cân nhắc chuyển đổi phương tiện để chạy dịch vụ.

Không dừng ở ưu đãi pin, GSM cũng đồng thời đưa ra lộ trình hỗ trợ hấp dẫn cho tài xế muốn gia nhập. Theo đó, tài xế có thể đặt cọc 3 triệu đồng, trả phí thuê hàng tháng từ 1,5 triệu đồng với VinFast Evo hoặc từ 1,7 triệu đồng với VinFast Feliz II để tham gia vận doanh. Nền tảng cũng hỗ trợ thủ tục chuyển đổi và có thêm chính sách thưởng gia nhập.

Với những chính sách hỗ trợ thiết thực cùng mức chia sẻ doanh thu hấp dẫn bậc nhất thị trường hiện nay (lên tới 90%), các chuyên gia cho rằng, giới tài xế đang có nhiều cơ hội để chuyển đổi sang xe điện, tối ưu hóa lợi nhuận, từ đó cải thiện cuộc sống.

“Chất xúc tác” thúc đẩy chuyển đổi xanh trên diện rộng

Điều đáng chú ý là tác động của làn sóng chuyển đổi không chỉ dừng ở phạm vi từng cá nhân tài xế. Theo chuyên gia nghiên cứu thị trường Trang Phùng, tài xế dịch vụ chính là nhóm người dùng có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường.

Khi quy mô tài xế sử dụng xe điện ngày càng mở rộng, tác động sẽ vượt ra khỏi phạm vi cá nhân và tạo thành xu hướng xã hội rõ nét. Đồng thời, việc tài xế đồng loạt chuyển đổi cũng giúp người dùng có thêm cơ hội trải nghiệm xe điện trong các chuyến đi hàng ngày, từ đó hiểu rõ hơn những lợi thế về chi phí, sự êm ái và tiện lợi, dần thay đổi thói quen di chuyển.

“Niềm tin hình thành từ trải nghiệm thực tế luôn có sức thuyết phục cao nhất. Một tài xế có thể tác động tới hàng trăm người, hàng chục nghìn tài xế sẽ tạo ra sự thay đổi nhận thức trên diện rộng”, bà Trang Phùng nhấn mạnh.

Theo bà, quá trình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho tài xế mà còn góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí đô thị và thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững diễn ra nhanh hơn.

Rộng hơn, khi xe điện không còn là lựa chọn đơn lẻ mà trở thành xu hướng trên quy mô lớn, nền kinh tế cũng được hưởng lợi rõ rệt. Theo chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, việc ngày càng nhiều phương tiện sử dụng điện sẽ giúp giảm lệ thuộc vào xăng dầu, qua đó hạn chế rủi ro từ biến động bên ngoài.

“Xe máy điện giúp tiết kiệm chi phí về thời gian, chi phí nhiên liệu, từ đó giúp giảm chi phí kinh tế xã hội mỗi khi giá xăng dầu thế giới tăng cao. Việc hàng loạt phương tiện chuyển đổi giúp giảm bớt phụ thuộc vào xăng dầu, giảm được rủi ro lạm phát chi phí đẩy”, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Tổng hòa của những yếu tố trên, theo các chuyên gia, khi chính sách hỗ trợ được đặt đúng vào nhóm người dùng then chốt như tài xế dịch vụ, hiệu quả mang lại không dừng ở từng cá nhân mà tạo ra sức lan tỏa trên diện rộng. Chính sách đặc biệt của Xanh SM bởi thế sẽ trở thành động lực chuyển đổi giúp xe điện trở thành xu hướng chủ đạo.