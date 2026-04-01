Dưới đây là một số mẫu xe có thể được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn sắp tới:

Mitsubishi Xpander HEV

Phiên bản nâng cấp mới nhất sử dụng hệ truyền động hybrid của mẫu MPV bán chạy Mitsubishi Xpander vừa được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026. Bản nâng cấp nhẹ này được áp dụng cho cả Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV.

Ngoài những thay đổi nhẹ về ngoại hình như mặt ca-lăng, mâm xe và cản trước, điểm nhấn của Mitsubishi Xpander HEV 2026 chính là hệ thống hybrid tự sạc (HEV).

Theo đó, cả Xpander HEV và Xpander Cross HEV sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134Nm kết hợp với mô-tơ điện mạnh 116 mã lực/255Nm lấy năng lượng từ pin lithium-ion 1,1 kWh. Xe vẫn dùng hộp số CVT với dẫn động cầu trước.

Tại thị trường Thái Lan, Xpander HEV có giá 939.000 Baht (khoảng 770 triệu đồng) trong khi con số tương ứng của Xpander Cross HEV là 969.000 Baht (794 triệu đồng).

MG4 2026

Cũng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, thương hiệu MG đã giới thiệu phiên bản mới của dòng ô tô điện MG4. Tại thị trường Thái Lan, MG4 2026 có 2 phiên bản, gồm D Standard Range và X Long Range với giá niêm yết từ 669.900-749.900 Baht (khoảng 549-615 triệu đồng), rẻ hơn đáng kể so với phiên bản cũ.

Tại Việt Nam, MG4 hiện được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm LUX và DEL cùng giá niêm yết lần lượt là 828 và 948 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, xe đã liên tục được đại lý giảm giá lên đến hơn 300 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn hơn 500-600 triệu để giải phóng hàng tồn kho.

Peugeot 3008 2026

Peugeot 3008 thế hệ mới đã được giới thiệu tại thị trường quốc tế cách đây 2 năm và thị trường Đông Nam Á từ năm 2025. Mới đây, hình ảnh mẫu xe Peugeot 3008 thế hệ mới "ngụy trang" đang lăn bánh tại Đà Nẵng cho thấy mẫu C-SUV này có thể được ra mắt tại trong tương lai không xa.

Trước đó hồi đầu tháng 1/2026, Peugeot 3008 hybrid và 5008 đã được trưng bày tại một sự kiện nội bộ của THACO Auto. Xe dán nhãn chạy thử cùng biển số tạm Quảng Nam, nơi đặt nhà máy lắp ráp của THACO Peugeot, cho thấy nhiều khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục được sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu.

Về mặt thiết kế, Peugeot 3008 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng SUV lai coupe với phần mui vuốt dốc. Thay đổi này mang lại diện mạo trẻ trung và giàu chất thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời tạo sự liên tưởng gần hơn tới dòng Peugeot 408.

Tại thị trường quốc tế, phiên bản hybrid của Peugeot 3008 sử dụng động cơ xăng 1.2L PureTech cho công suất 132 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 21 mã lực cùng bộ pin 48V. Cấu hình này giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,54 lít/100km.

Giá niêm yết của Peugeot 3008 2026 tại Thái Lan là 1.489.000 Bath, tương đương khoảng 1,19 tỷ VNĐ. Mức giá này khá cao nếu so với các đối thủ cùng phân khúc C-SUV như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Audi S6 Sportback e-tron

Audi Việt Nam dự kiến ra mắt nhiều mẫu xe trong năm 2026 và mẫu S6 Sportback e-tron có thể là "phát súng đầu tiên" khi có thể được giới thiệu trong tháng 4 hoặc tháng 5 tới. Đây là mẫu xe sedan lai coupe thuần điện hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Tại thị trường châu Âu, Audi S6 Sportback e-tron được trang bị 2 mô-tơ điện dẫn động quattro, công suất khoảng 370 kW (xấp xỉ 503 mã lực), có thể boost lên xấp xỉ 550 mã lực, mô-men xoắn tới 855Nm, đi kèm hộp số đơn cấp đặc trưng xe điện.

Khi được đưa về Việt Nam, Audi S6 Sportback e-tron sẽ góp mặt trong phân khúc sedan điện hạng sang cỡ trung theo kiểu dáng thể thao Sportback. Xe thuộc phân khúc xe điện cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW i5, Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ và có thể là Porsche Taycan.

Jaecoo J5

Trong một sự kiện diễn ra mới đây tại TPHCM, Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) đã trưng bày mẫu Jaecoo J5 cả bản xăng và điện, tuy nhiên các thông số cũng như giá bán của mẫu xe này chưa được tiết lộ. Mẫu SUV cỡ B+ này đã chính thức ra mắt nhiều thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Theo tiết lộ từ đại diện OJV, Jaecoo J5 sẽ là mẫu xe đầu tiên được Liên doanh này lắp ráp tại nhà máy đang xây dựng tại tỉnh Hưng Yên. Trước đó, những chiếc J5 đầu tiên sẽ được ra mắt thị trường trong nước dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc hoặc Indonesia.

Jaecoo J5 dành cho Việt Nam sẽ có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng thông thường, hybrid (HEV) và thuần điện (EV). Trong đó, phiên bản máy xăng dự kiến sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210Nm giống xe đang bán tại thị trường Malaysia.

Ở phiên bản HEV, xe dùng hệ truyền động hybrid gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 147 mã lực. Trong khi đó, phiên bản thuần điện EV dùng mô-tơ điện nằm phía trước, tạo ra công suất tối đa 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 288Nm.

Zeekr 7X

Zeekr - thương hiệu xe năng lượng mới của Tập đoàn Geely (Trung Quốc) dù đã xuất hiện ở các thị trường như Thái Lan, Malaysia nhiều năm nay nhưng trong Quý 2 tới mới được đưa về Việt Nam và được phân phối bởi Tasco Auto. Trong đó, mẫu xe Zeekr 7X được cho là sẽ khai mở thị trường hơn 100 triệu dân, kế đến là những cái tên như mẫu 001 và mẫu MPV 009.

Zeekr 7X là mẫu xe điện thuộc phân khúc SUV cỡ trung, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng cá nhân đang tìm kiếm một chiếc SUV điện có không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại và tập trung vào công nghệ. Khi góp mặt tại Việt Nam, Zeekr 7X sẽ cạnh tranh với các đối thủ như BMW iX3, Mercedes EQE SUV...

Tại thị trường Malaysia, Zeekr 7X bản Standard có giá 182.800 RM (xấp xỉ 1,2 tỷ đồng), bản Long Range có giá 193.800 RM (xấp xỉ 1,274 tỷ đồng) và bản Performance cao cấp nhất có giá 230.800 RM (xấp xỉ 1,5 tỷ đồng).

