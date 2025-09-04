Video giới thiệu phim điện ảnh Chị ngã em nâng tiết lộ cảnh mâu thuẫn cao trào giữa 4 nhân vật chính: Hai Thương (Lê Khánh), Út Lực (Thuận Nguyễn), Hải Âu (Uyển Ân) và Trường (Quốc Trường).

Phim do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn, xoay quanh chuyện chị em Thương và Lực sinh ra trong gia đình gắn bó với nghề làm nhang truyền thống.

Cha mẹ mất sớm, Thương làm chỗ dựa duy nhất cho em trai; vừa làm chị vừa gánh vai trò của cha mẹ.

Đối lập với sự căng thẳng của Thương, bối rối của Lực là vẻ hồn nhiên của Hải Âu do Uyển Ân thể hiện.

Vượt qua nghịch cảnh, Thương trở thành người phụ nữ thành đạt, giàu có. Cô luôn kỳ vọng Lực đi theo con đường mình đã chọn nhưng sự áp đặt khiến tình cảm chị em rạn nứt, đẩy họ vào mâu thuẫn sâu sắc.

Video bắt đầu bằng khung cảnh buổi tiệc sinh nhật đồng thời là đám giỗ ba mẹ của hai chị em Thương và Lực. Thay vì nói cười, các nhân vật nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét và không ngừng đối đáp.

Trên bàn ăn, Thương tuyên bố không đồng ý đám cưới của Lực và bạn gái - Hải Âu. Việc Lực cố bảo vệ bạn gái khiến Thương bức xúc, thấy mình thua cả người ngoài.

Teaser phim "Chị ngã em nâng"

Diễn viên Quốc Trường nói cảnh đối đáp trên bàn ăn được quay hơn 12 tiếng vì phân đoạn nặng tâm lý, đòi hỏi "sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ".

Video cũng hé lộ về tai nạn khiến Lực liệt chân mà đằng sau nó là mâu thuẫn nội tâm của Hải Âu, sự day dứt của Trường và cảm giác tội lỗi, giằng xé trong Thương.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh nói: "Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim".

Anh đánh giá cao diễn xuất của Lê Khánh khi lột tả được nỗi đau tột cùng của nhân vật Thương qua từng ánh mắt, nước mắt và cử chỉ.

Từ trái sang: Thuận Nguyễn - Lê Khánh - Quốc Trường.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn chưa hợp tác nhiều trước đây nhưng diễn cặp rất ăn ý.

Nữ diễn viên nói về đàn em: "Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước. Em ấy dễ thương, chuyên nghiệp, yêu nghề và có trách nhiệm. Tôi vui khi được làm chị của Thuận và càng yêu thương em sau bộ phim".

Trong khi đó, Thuận Nguyễn áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực trong xuyên suốt tác phẩm.

Ngoài 4 diễn viên chính, phim quy tụ các diễn viên: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thuý, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, Danis Nguyễn, Lâm Quang Quý, Phương Lan, Tạ Lâm, Lạc Hoàng Long, Như Vân, Lâm Bảo Châu... và cặp diễn viên Thái Mos - Bank. Chị ngã em nâng dự kiến ra rạp ngày 3/10.

Ảnh: NSX