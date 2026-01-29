Trong 20 năm đó, những người thực hiện chương trình đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động từ những người được nhìn thấy trở lại. Khi tấm băng trắng được tháo ra, những đôi mắt từng quen với bóng mờ nay mở to, ngỡ ngàng, rồi rưng rưng. Có người bật cười, có người lặng đi vài giây trước khi nắm chặt tay người thân. Đằng sau những nụ cười và ánh mắt ấy chặng đường 20 năm của chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt”. Với định hướng lâu dài và nhất quán, chương trình lan tỏa tinh thần “Thấy là hạnh phúc”, mang cơ hội chăm sóc thị lực đến hàng triệu người Việt.

Một hoạt động khám sàng lọc cho người cao tuổi trong khuôn khổ chương trình “Rạng ngời Đôi mắt Việt”. Ảnh: V.Rohto

Ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng Giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam), chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất đối với chúng tôi không chỉ là những con số, mà là được chứng kiến niềm vui “Thấy là hạnh phúc”. Chúng tôi đã tận mắt thấy những nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhân khi họ có thể nhìn rõ những người thân yêu, tìm lại sự tự tin và tiếp tục cuộc sống một cách trọn vẹn hơn”.

20 năm trôi qua, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu và bền bỉ nhất trong lĩnh vực chăm sóc thị lực cộng đồng tại Việt Nam. Đặc biệt, ở năm thứ 20, “Rạng ngời đôi mắt Việt” ghi nhiều dấu ấn mới, chạm tới nhiều nhóm đối tượng hơn và lan tỏa sâu hơn trong cộng đồng.

V.Rohto trao hàng nghìn ca mổ mắt miễn phí cho cộng đồng trong 20 năm qua. Ảnh: V.Rohto

Chăm sóc thị lực học đường

Một trong những hoạt động trọng tâm của “Rạng ngời đôi mắt Việt” là khám mắt học đường. Năm 2025, chương trình đã triển khai tại hàng chục trường học trên khắp ba miền. Không dừng lại ở khâu kiểm tra, các buổi khám còn đóng vai trò như một “cảnh báo sớm” để phụ huynh và giáo viên nắm được tình trạng thị lực của trẻ, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp phù hợp. Song song đó, trẻ được hướng dẫn những thói quen chăm sóc mắt đúng cách như tư thế ngồi học, thời gian sử dụng thiết bị điện tử và ý thức khám mắt định kỳ, góp phần bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời.

Một giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Phan Như Thạch, Lâm Đồng chia sẻ: “Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội kịp thời phát hiện các vấn đề thị lực cho học sinh. Chúng tôi mong chương trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều trường học vùng xa, nơi điều kiện chăm sóc y tế còn hạn chế”.

Với V.Rohto, hành trình chăm sóc thị lực bắt đầu từ những đôi mắt trong trẻo, giúp trẻ nhìn rõ hơn, học tập hiệu quả hơn và tự tin khám phá thế giới. “Khi thị lực được chăm sóc đúng cách, con đường phát triển của các em sẽ rộng mở hơn”, đại diện thương hiệu cho biết.

Trẻ được tầm soát thị lực và hướng dẫn những thói quen chăm sóc mắt đúng cách. Ảnh: V.Rohto

Khám mắt cộng đồng và mổ đục thủy tinh thể 0 đồng

Song song với chăm sóc mắt học đường, các hoạt động khám mắt cộng đồng và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí tiếp tục được triển khai trên cả nước, với nhiều tỉnh thành mới được bổ sung vào bản đồ hành trình. Nhiều trường hợp mắc đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp hay suy giảm thị lực do tuổi tác đã được khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định điều trị kịp thời.

Hai sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại TP.HCM (ngày 8/3) và Đà Lạt (ngày 7/10) đã trở thành những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 20 năm của V.Rohto. Bên cạnh tri ân các đối tác, chương trình còn mang ý nghĩa cộng đồng thông qua hoạt động tầm soát thị lực và tư vấn chăm sóc sức khỏe mắt miễn phí dành cho học sinh và người dân địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình gửi gắm một thông điệp xuyên suốt: Chăm sóc thị lực không phải là việc của riêng cá nhân, mà là trách nhiệm chung của gia đình và cộng đồng.

Những con số biết nói

Hai mươi năm qua, “Rạng ngời Đôi mắt Việt” đã đi qua hơn 50 tỉnh thành trên cả nước (theo đơn vị hành chính trước sáp nhập), thực hiện hơn 890.000 lượt khám và tư vấn thị lực, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí. Chương trình còn giúp hàng triệu người nâng cao nhận thức về việc chăm sóc đôi mắt, hình thành thói quen bảo vệ mắt mỗi ngày.

Các bác sĩ đồng hành chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt”. Ảnh: V.Rohto

“Là người trực tiếp đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm, chúng tôi thấy rất rõ những thay đổi tích cực mà “Rạng ngời đôi mắt Việt” mang lại cho cộng đồng. Không chỉ giúp người dân được khám và điều trị kịp thời, chương trình còn góp phần hình thành thói quen kiểm tra mắt định kỳ, nâng cao ý thức chăm sóc thị lực”, một bác sĩ tại TP.HCM chia sẻ.

Một bệnh nhân cũng bày tỏ: “Khi nhận thông báo của chương trình mổ mắt miễn phí, tôi rất vui mừng. Tôi luôn ghi nhớ công lao của những người đã tổ chức ra ‘Rạng ngời đôi mắt Việt”.

Hai mươi năm qua, V.Rohto đã thắp lên niềm tin, hạnh phúc và những hành trình cuộc đời mới. Và trong năm 2026, hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục, để mỗi ánh nhìn, mỗi khoảnh khắc được thấy rõ luôn là một điều kỳ diệu mang tên “Thấy là hạnh phúc.”

Thanh Tú