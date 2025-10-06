Vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 6/10, tại Km 162+590 trên quốc lộ 10, đoạn chạy qua xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, T.T.P. (SN 2009, trú xã Kim Sơn) điều khiển xe máy BKS 35AK-081.XX chở theo T.Q.P. (SN 2009, trú xã Kim Sơn) từ hướng xã Kim Sơn đi xã Quang Thiện. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô cẩu tự hành BKS 90C-097.XX do tài xế Lê Văn C. (SN 1996, trú xã Minh Tân, Ninh Bình) điều khiển đang đỗ ở lề đường.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: CTV

Hậu quả vụ va chạm khiến T.P. và Q.P. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Được biết, hai nam sinh tử vong hiện đang theo học lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn.