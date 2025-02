Ngày 19/2, Daily Mail đưa tin Hoa hậu Thanh Thiếu niên Okaloosa - Kadance Fredericksen là nạn nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra một ngày trước tại Florida, Mỹ.

Theo cảnh sát, xe do Kadance điều khiển va chạm trực diện với xe đầu kéo do một người đàn ông 56 tuổi cầm lái. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Sự ra đi của Kadance để lại tiếc thương cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trường cô theo học đã tổ chức lễ tưởng niệm. Chỉ một tuần trước, Kadance hạnh phúc khoe trên Instagram rằng cô nhận học bổng 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Hoa hậu Thanh Thiếu niên Okaloosa - Kadance Fredericksen.

Kadance Fredericksen năm nay 18 tuổi, đăng quang Miss Teen Okaloosa 2023 và tham gia Miss Teen Florida hai năm liên tiếp và giành danh hiệu á hậu 3 (2023) và á hậu 2 (2024).

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, cô sáng lập dự án từ thiện Kada’s Promise, hỗ trợ trẻ em trong trung tâm nuôi dưỡng và nhà tạm trú.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, từng bị ngược đãi và sống vô gia cư trước khi được nhận nuôi, Kadance thấu hiểu những thiếu thốn trẻ em kém may mắn phải đối mặt. "Trong những ngày tăm tối, thứ duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho tôi là một chú gấu bông. Tôi hy vọng có thể mang lại sự an ủi tương tự cho những đứa trẻ khác", cô chia sẻ.

Kadance sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tính cách thân thiện.

Kadance tập luyện catwalk để thi hoa hậu:

Nguồn: Daily Mali

Ảnh, Video: IGNV