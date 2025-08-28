Theo ghi nhận từ giới chức địa phương và người dân, nhiều du khách – đặc biệt là giới trẻ – vẫn bất chấp cảnh báo, trèo qua hàng rào bảo vệ để chụp ảnh trên những khối đá nhân tạo nằm sát mép vực.

Ảnh: Chinanews

“Các khối đá này trông giống thật, nhưng thực chất bên trong rỗng, được cố định bằng khung thép. Nếu chịu tác động mạnh hoặc có người đứng quá lâu bên trên, chúng có thể sụp vỡ, gây tai nạn”, đại diện chính quyền khẳng định.

Một du khách kể lại rằng, khi bước lên khối đá để chụp hình, chân anh run bần bật vì dưới là vực sâu với vách đá gần như dựng đứng.

Sau khi chụp vội vài tấm ảnh, anh lập tức nhảy xuống và nói: “Chỉ chụp khoảng 10 kiểu, chưa tới 5 phút mà đã tốn 180 NDT (hơn 660.000 đồng), chưa kể còn mua thêm cả nỗi sợ hãi”.

Ảnh: HK01

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy một số khối đá đã bị nứt gãy, để lộ khung sắt bên trong, theo HK01.

Chính quyền thành phố nhấn mạnh rằng, khu vực này luôn có bảng cấm vượt rào và nhân viên tuần tra thường xuyên nhắc nhở. Ngoài ra, một đài quan sát an toàn đã được xây dựng để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình chọn những vị trí nguy hiểm để có “góc hình ấn tượng”. Thậm chí, một số nhiếp ảnh gia còn thường xuyên giới thiệu điểm chụp “trái phép” này cho du khách.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ công ích Đại Liên cho biết, việc tuần tra và nhắc nhở du khách được tiến hành hằng ngày. Thế nhưng, việc giám sát liên tục toàn bộ khu vực rộng lớn “gần như bất khả thi”, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.