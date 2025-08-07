Mở rộng quy mô, nâng tầm đội ngũ chuyên môn

Theo ông Đặng Thế Mỹ - CEO Vacons, nhân sự là gốc rễ cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng khắt khe, Vacons chú trọng mở rộng quy mô đội ngũ nhân sự chất lượng, nhiệt huyết, bao gồm các chuyên gia thiết kế, kỹ sư và quản lý dự án có bề dày kinh nghiệm. Đồng thời, Vacons đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao chuyên môn. Bên cạnh đó công ty chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong quy trình thiết kế, thi công, hướng đến những tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế. Sự đầu tư bài bản về con người giúp Vacons gia tăng năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề phát triển dài hạn.

Đội ngũ Vacons mừng tân niên 2025

Minh chứng cho cam kết phát triển bền vững, trụ sở chính của Vacons - Vacons Villa Tower tọa lạc tại phường An Khánh, Thủ Đức đã đạt chứng nhận LEED Gold. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp. Công trình ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên... “Hướng đến tiêu chuẩn này là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của Vacons trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế cùng trách nhiệm với môi trường”, đại diện Vacons khẳng định.

Dấu ấn qua loạt dự án cao cấp

Vacons ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án tiêu biểu như nội thất văn phòng, trường học quốc tế, nhà mẫu. Chất lượng thiết kế thi công của doanh nghiệp còn được minh chứng bằng các công trình thương mại cao cấp như bến du thuyền, sale gallery,... Các thiết kế của Vacons không chỉ đạt chuẩn thẩm mỹ, tối ưu công năng mà còn tích hợp các giải pháp bền vững, mang lại trải nghiệm không gian chất lượng cao.

Theo đại diện công ty, trong năm qua các dự án văn phòng như Synopsys Đà Nẵng và Hà Nội, TymeX Office, Hafele, Yamaha, CIS Canteen, Sedbergh School,... đều được đánh giá cao trên các tạp chí thiết kế uy tín như Office Snapshots, Education Snapshots.

Văn phòng Synopsys Hà Nội

Với định hướng thiết kế hiện đại và cam kết chất lượng, Vacons liên tiếp gặt hái các giải thưởng trong nước và quốc tế danh giá: 5 Star International Property Award, VMARK Award, Top 10 thương hiệu dẫn đầu 2024... Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực thiết kế sáng tạo, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cùng chất lượng dịch vụ hàng đầu của Vacons trong các dự án cao cấp.

Với chiến lược phát triển toàn diện, Vacons tiếp tục bứt phá, hướng tới trở thành đơn vị thiết kế - thi công nội thất cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và vươn tầm khu vực.

